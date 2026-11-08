Két hónap után nyert ismét tétmeccset a Sepsi

A találkozó kezdőrúgását Székelyföld két legnagyobb sportlegendája, Bölöni László BEK-győztes futballista és Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornász végezte el, a Sepsi pdig első helyzetéből vezetést szerzett: Nicolae Paun közel 70 méteres indítása után a védők mögé kerülő Fábio Vianna a tizenhatos vonaláról emelt a túlságosan kinn kószáló kapus felett a hálóba.

Szabó Katalin és Bölöni László végezte el a kezdőrúgást (Fotó: Fekete Lehel/Sepsi OSK)

A Sepsi ezt követő tudatos játéklassítása nem igazán tetszett a közönségnek – egy-egy hátrapasszt rendre kifütyültek a nézők. Pedig a kontrákból nagy helyzeteket hoztak a hazaiak, de Borisz Cmiljanics kiugrásánál Eduard Chioneanu védett nagyot, Gustavo Cascardo az ötös sarkától csúnyán mellé lőtt, Daniel Virtej kapáslövése pedig középre ment. Végül Cmiljanics erőszakos betörése a jobb oldalon hozta meg a második gólt, a kapu elé passzolt labdát Dimitri Oberlin küldte becsúszva a hálóba. Három perc múlva azonban Vianna kezezése miatt büntetőhöz jutottak a vendégek, amelyet Remus Gutea értékesített, megfelezve a különbséget.

A szünet után viszont 50 másodperc alatt felborult az egyensúly, a vendégek kapitánya, Ion Gheorghe ugyanis megkapta második sárga lapját. A Voluntari emberhátrányban is próbált támadni, Mihai Onisa lapos lövését a kapufa segítségével védte David Lazar. A Sepsi ijedtében letámadott, igyekezve a vendégek térfelére terelni a játékot, de egyetlen komoly lehetőségénél Doru Andrei a kapusba vágta a labdát. A 82. percben újabb büntetőt reméltek a vendégek, amikor Gutea lövését kézzel blokkolta az éppen csak beállt Bogdan Otelita, de Horatiu Fesnic játékvezető magától és a VAR-vizsgálat után is szögletet ítélt. A túlélésre játszó Sepsinek az emberelőny ellenére is az utolsó pillanatig izgulnia kellett a győzelemért, de végül megőrizte a három pontot. 2–1

ROMÁN SUPERLIGA

15. FORDULÓ

Sepsi OSK–FC Voluntari 2–1 (Fábio Vianna 8., Oberlin 38., ill. Gutea 42. – 11-esből)

Kiállítva: I. Gheorghe (Voluntari, 46.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem szerepelt a keretben.