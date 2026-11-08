Vívás: bronzérmes a junior női kardcsapat a budapesti vk-n
A junior női kardcsapat bronzérmet szerzett a korosztály Budapesten rendezett világkupaversenyén.
Vasárnap magyar érem is született a Budapesten rendezett korosztályos vívó-világkupaversenyen.
A Kovács Laura által vezetett,
Bácskay Kincső, Csonka Dorottya, Rácz Brigitta, Szabó Polli
felállású junior női kardcsapat a bolgárok legyőzése (45:26) után remek vívással jutott túl az ezúttal is magas színvonalat képviselő amerikaiakon (45:33), majd az olaszok ellen elveszített találkozót (37:45) követően...
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