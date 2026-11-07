Tenisz: Alcaraz két meccslabdát hárítva elődöntős Párizsban

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.07. 09:30
Carlos Alcarazra Ben Shelton vagy a francia Luca Van Assche vár a döntőben (Fotó: Getty Images)
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Taylor Fritz Carlos Alcaraz ATP Párizs
Carlos Alcaraz két meccslabdát hárítva nyert Taylor Fritz ellen, ezzel bejutott a legjobb négy közé a párizsi tenisz mestertornán, amelynek az összdíjazása 6.3 millió euró. Az amerikai rivális így elvesztette az esélyét arra, hogy pályára léphessen a szezonzáró ATP-világbajnokságon.

A spanyol és a tengerentúli játékos péntek esti, negyeddöntős csatája 2 óra 43 percig tartott. Az első szettet Fritz nyerte tie-breakben, majd a második helyen kiemelt Alcaraz az ugyancsak szoros második játszmában egyenlített úgy, hogy ellenfele már 5:3-ra is vezetett, s egyszer fogadóként, majd adogatóként is volt egy mérkőzéslabdája.

A döntő szett egy bréket hozott, ez a volt világelsőé volt, aki így lezárta a csatát és 6:7 (10–12), 7:5, 6:3-ra győzött.

Fritz az elődöntőbe jutással biztosította volna a helyét a jövő vasárnap kezdődő ATP-vb-n, így azonban lemarad a torinói tornáról, a még kiadó utolsó, nyolcadik hely pedig Alcaraz honfitársáé, Rafael Jodaré lett.

Alcaraz a norvég Casper Ruuddel találkozik a szombati elődöntőben, míg a másik ágon a harmaik helyen kiemelt amerikai Ben Shelton és a francia Luca Van Assche csap össze egymással Párizsban.

 

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