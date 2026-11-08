Norris vezet a két Red Bull előtt; Antonelli és Russell is hibázott – Sao Pauló-i Nagydíj, verseny

Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj esősnek ígérkező versenyén. A brit a friss világbajnokkal, Andrea Kimi Antonellivel osztozik az első soron, míg a másodikból Liam Lawson és Nico Hülkenberg indulhat. A büntetések után George Russell a 7., Charles Leclerc a 14., Lewis Hamilton a 20., míg Max Verstappen a 21. helyről kezdheti meg a felzárkózást. Arról, hogy miként alakul a verseny, amelyen a Mercedes elhódíthatja a konstruktőri címet, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Norris McLaren-Mercedes 2. Antonelli Mercedes 3. Lawson Racing Bulls-Ford 4. Hülkenberg Audi 5. Hadjar Red Bull-Ford 6. Bearman Haas-Ferrari 7. Russell* Mercedes 8. Alonso Aston Martin-Honda 9. Albon Williams-Mercedes 10. Piastri McLaren-Mercedes 11. Camara Haas-Ferrari 12. Sainz Williams-Mercedes 13. Colapinto Alpine-Mercedes 14. Leclerc** Ferrari 15. Gasly Alpine-Mercedes 16. Stroll Aston Martin-Honda 17. Bottas Cadillac-Ferrari 18. Lindblad** Racing Bulls-Ford 19. Bortoleto** Audi 20. Hamilton*** Ferrari 21. Verstappen*** Red Bull-Ford 22. Pérez*** Cadillac-Ferrari *: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.

**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.

***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt. 6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 6., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:11.717 2. szabadedzés 1. Antonelli 1:10.763 NOVEMBER 7., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Verstappen 1:11.622 Időmérő 1. Norris 1:27.470 NOVEMBER 8., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 6., 14.00