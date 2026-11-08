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Norris vezet a két Red Bull előtt; Antonelli és Russell is hibázott – Sao Pauló-i Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.08. 17:29
Fotó: AFP
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verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj esősnek ígérkező versenyén. A brit a friss világbajnokkal, Andrea Kimi Antonellivel osztozik az első soron, míg a másodikból Liam Lawson és Nico Hülkenberg indulhat. A büntetések után George Russell a 7., Charles Leclerc a 14., Lewis Hamilton a 20., míg Max Verstappen a 21. helyről kezdheti meg a felzárkózást. Arról, hogy miként alakul a verseny, amelyen a Mercedes elhódíthatja a konstruktőri címet, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.NorrisMcLaren-Mercedes
2.AntonelliMercedes
3.LawsonRacing Bulls-Ford
4.HülkenbergAudi
5.HadjarRed Bull-Ford
6.BearmanHaas-Ferrari
7.Russell*Mercedes
8.AlonsoAston Martin-Honda
9.AlbonWilliams-Mercedes
10.PiastriMcLaren-Mercedes
11.CamaraHaas-Ferrari
12.SainzWilliams-Mercedes
13.ColapintoAlpine-Mercedes
14.Leclerc**Ferrari
15.GaslyAlpine-Mercedes
16.StrollAston Martin-Honda
17.BottasCadillac-Ferrari
18.Lindblad**Racing Bulls-Ford
19.Bortoleto**Audi
20.Hamilton***Ferrari
21.Verstappen***Red Bull-Ford
22.Pérez***Cadillac-Ferrari
*: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.
**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
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