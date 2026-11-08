Norris vezet a két Red Bull előtt; Antonelli és Russell is hibázott – Sao Pauló-i Nagydíj, verseny
Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj esősnek ígérkező versenyén. A brit a friss világbajnokkal, Andrea Kimi Antonellivel osztozik az első soron, míg a másodikból Liam Lawson és Nico Hülkenberg indulhat. A büntetések után George Russell a 7., Charles Leclerc a 14., Lewis Hamilton a 20., míg Max Verstappen a 21. helyről kezdheti meg a felzárkózást. Arról, hogy miként alakul a verseny, amelyen a Mercedes elhódíthatja a konstruktőri címet, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|3.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|4.
|Hülkenberg
|Audi
|5.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|6.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|7.
|Russell*
|Mercedes
|8.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|9.
|Albon
|Williams-Mercedes
|10.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|11.
|Camara
|Haas-Ferrari
|12.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|13.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|14.
|Leclerc**
|Ferrari
|15.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|16.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|17.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Lindblad**
|Racing Bulls-Ford
|19.
|Bortoleto**
|Audi
|20.
|Hamilton***
|Ferrari
|21.
|Verstappen***
|Red Bull-Ford
|22.
|Pérez***
|Cadillac-Ferrari
|*: 5 rajthelyes büntetés motorkomponens-csere miatt.
**: 10 rajthelyes büntetés motorkomponens-cserék miatt.
***: mezőny végéről indul motorkomponens-cserék miatt.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00
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