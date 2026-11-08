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Két gól a szünet körül és egy piros lap a Szpari és az ETO meccsén – képgaléria

H. Á.H. Á.
2026.11.08. 18:15
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Dömötör Csaba
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NB I Nyíregyháza ETO FC képgaléria
Mint beszámoltunk róla, a Nyíregyháza és az ETO FC 1–1-es döntetlent játszott egymással a labdarúgó NB I 13. fordulójában. Nézze meg a találkozóról készült legjobb képeinket!

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 1–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4077 néző. Vezette: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)
Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma (Regza, 90.), Kovács M., Hős (Antonov, 77.) – Katona B. (Batoum, 64.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum (Giger, 64.), Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti (Csorba, 84.), Huszár (Gavrics, 64.) – Djukanovics (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Hős (45+1.), ill. Djukanovics (54.)
Sárga lap: Kovács M. (67.), Toma (77.), ill. Giger (86.)
Kiállítva: Gavrics (74.)

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fotó 2026.11.08.

Két gól a szünet körül és egy piros lap a Szpari–ETO meccsen (Fotók: Dömötör Csaba)

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Hős gólját Djukanovics egyenlítette ki, a címvédő Gavrics kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a meccset.

 

 

 

NB I Nyíregyháza ETO FC képgaléria
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