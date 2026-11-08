Két gól a szünet körül és egy piros lap a Szpari és az ETO meccsén – képgaléria

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4077 néző. Vezette: Kovács Imre (Szert Balázs, Berényi Ákos)

Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Manner, Toma (Regza, 90.), Kovács M., Hős (Antonov, 77.) – Katona B. (Batoum, 64.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

ETO FC: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum (Giger, 64.), Stefulj – Agba – Bennette, Szép, Bánáti (Csorba, 84.), Huszár (Gavrics, 64.) – Djukanovics (Marong, 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Hős (45+1.), ill. Djukanovics (54.)

Sárga lap: Kovács M. (67.), Toma (77.), ill. Giger (86.)

Kiállítva: Gavrics (74.)