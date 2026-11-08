Ifjúsági olimpia: a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna ezüstérmes
A rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna ezüstérmes lett vasárnap a dakari ifjúsági olimpián.
A 16 esztendős Zsombor Csenge Zsuzsanna 380 centiméterrel végzett a második helyen, a győzelmet a francia Julie Bourgis szerezte meg 420 centivel.
Ez volt a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezése a Szenegál fővárosában zajló viadalon: a triatlonos Kropkó Jázmin, valamint az úszó Pápai Olivér (200 m gyors) ugyancsak második lett, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprintben harmadikként zárt.
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