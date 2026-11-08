Serie A: Genovában javított a Milan a Ferencvárostól elszenvedett vereség után

Mint ismert, hét közben az AC Milan az Európa-ligában hazai pályán meglepetésre 2–0-ra kikapott a Ferencvárostól, és a Genoa otthonában kellett javítania vagy legalábbis kiköszörülnie a csorbát. Ruben Amorim csapata már húsz perc után megmutatta, hogy jó úton jár a javítás felé: előbb Alphadjo Cisse vezetést szerzett, néhány perccel később pedig Cristian Pulisic megduplázta a vendégek előnyét. A folytatásban a milánói csapat magabiztosan őrizte előnyét, s minden jel arra mutatott, hogy könnyen begyűjti a három pontot. Csakhogy a Genoa a 88. percben szépített Mikaell Ellertsson révén, így az utolsó percek igencsak izgalmasra sikeredtek. De az eredmény már nem változott, ezzel a piros-feketék immár 10 éve őrzik veretlenségüket a Genoa otthonában.

A másik kora délutáni találkozón az Atalanta négy nyeretlen bajnoki meccs után 1–0-ra nyert a sorozatban negyedszer alulmaradó Monza otthonában.

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

Genoa–Milan 1–2 (Ellertsson 88., ill. A. Cisse 13., Pulisic 19.)

Monza–Atalanta 0–1 (Krsztovics 49.)

Napoli–Lazio 1–1 (Pedraza 48. – öngól, ill. Frattesi 28.)

18.00: Internazionale–Como

20.45: Fiorentina–Juventus

SZOMBAT

Roma–Sassuolo 3–0 (Hermoso 27., Walukiewicz 30. – öngól, R. Mora 58.)

Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)

Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)

Parma–Bologna 1–2 (Sierro 81. – 11-esből, ill. Theate 53., Orsolini 72. – 11-esből)

PÉNTEK

Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)