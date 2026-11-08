NB I

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Légiósok: Varga Barnabás fejes góljával nyert az AEK Athén

P. K.P. K.
2026.11.08. 18:01
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Varga Barnabás (19) újabb gólt fejelt (Forrás: videóból kivágva/enwsi.gr)
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Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban Varga Barnabás újabb gólt szerzett az AEK Athénban: ezúttal a Levadiakosz ellen volt eredményes – ezzel és Jovics találatával a második félidőben 0–1-ről fordított a csapata.

 

A görög élvonalban címvédő AEK Athén Varga Barnabással a kezdőcsapatban állt fel a Levadiakosz elleni hazai meccsen, és bár az első félidőben hátrányba került, a második játékrészben tíz percen belül fordított. Előbb Luka Jovics értékesített egy 11-est, majd Varga Barnabás küldött erős fejest a kapuba Mijat Gacsinovics beadásából. Varga a hetedik bajnoki meccsén a hatodik gólját szerezte, az idényben összesen pedig 15 tétmeccsen tíz gólt ért el; a 77. percben sárga lapot kapott, de végigjátszotta a meccset.

Az AEK másik magyarja, Vitális Milán csereként állt be a 61. percben. Az AEK emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Razvan Marin a 80. percben piros lapot kapott, de az athéniak 2–1-re győztek, és jelenleg a 3. helyen állnak a tabellán a Panathinaikosz és az Olympiakosz mögött.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Levadiakosz 2–1
AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a meccset, az 55. percben gólt szerzett, a 77. percben sárga lapot kapott; Vitális Milán a 61. percben állt be csereként.

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Crystal Palace–Liverpool FC 1–3
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik kezdett, gólpasszt adott, a 69. percben lecserélték.
Ipswich Town–AFC Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex sérült, nem nevezték.

AUSZTRIA
Bundesliga
TSV Hartberg–Altach 3–0
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a meccset.
17.00: Sturm Graz–RB Salzburg
Salzburg: Redzic Damir

BELGIUM
Jupiler Pro League
19.15: St. Truiden–Zulte-Waregem
Waregem: Átrok Zalán

BULGÁRIA
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16.00: Szpartak Varna–Arda
Varna: Major Sámuel

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Anorthoszisz–Omonia Nicosia 0–2
Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, az 54. percben sárga lapot kapott.
Omonia Nicosia: Loic Nego sérült, nem nevezték.
18.00: APOEL–Arisz
Arisz: Szakos Bence

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18.00: Viktoria Plzen–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

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FC Köbenhavn–Bröndby 1–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos kezdett, a 84. percben lecserélték; Németh Hunor a kispadon ült.

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16.45: AZ–Groningen
AZ: Kovács Bendegúz
Groningen: Csinger Márk

HORVÁTORSZÁG 
HNL
NK Osijek–Hajduk Split 0–1
Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.

LENGYELORSZÁG
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17.30: Legia Warszawa–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
20.15: Lech Poznan–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Freiburg–Union Berlin
Union: Schäfer András

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Estoril–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
21.30: Rio Ave–Braga
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–Voluntari 2–1
Sepsi: Sigér Dávidot nem nevezték.

SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Villarreal–Getafe
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Girona–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron

SVÁJC
Super League
St. Gallen–Lugano 5–0
St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: Kalmar–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán

SZERBIA
Szuperliga
19.00: Vojvodina–Crvena zvezda
Vojvodina: Szűcs Kornél

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Erzurumspor 2–1
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a meccset.

 

Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
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