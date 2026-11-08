Légiósok: Varga Barnabás fejes góljával nyert az AEK Athén
A görög élvonalban címvédő AEK Athén Varga Barnabással a kezdőcsapatban állt fel a Levadiakosz elleni hazai meccsen, és bár az első félidőben hátrányba került, a második játékrészben tíz percen belül fordított. Előbb Luka Jovics értékesített egy 11-est, majd Varga Barnabás küldött erős fejest a kapuba Mijat Gacsinovics beadásából. Varga a hetedik bajnoki meccsén a hatodik gólját szerezte, az idényben összesen pedig 15 tétmeccsen tíz gólt ért el; a 77. percben sárga lapot kapott, de végigjátszotta a meccset.
Az AEK másik magyarja, Vitális Milán csereként állt be a 61. percben. Az AEK emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Razvan Marin a 80. percben piros lapot kapott, de az athéniak 2–1-re győztek, és jelenleg a 3. helyen állnak a tabellán a Panathinaikosz és az Olympiakosz mögött.
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AEK Athén–Levadiakosz 2–1
AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a meccset, az 55. percben gólt szerzett, a 77. percben sárga lapot kapott; Vitális Milán a 61. percben állt be csereként.
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Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik kezdett, gólpasszt adott, a 69. percben lecserélték.
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Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, az 54. percben sárga lapot kapott.
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Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a meccset.