Ez nagyon sima volt: 14 góllal nyertünk Koszovóban

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 2. FORDULÓ

KOSZOVÓ–MAGYARORSZÁG 20–34 (12–17)

A jó nyitány után hasonlóan sikeres folytatásban reménykedett a magyar férfi kézilabda-válogatott a Koszovó elleni vasárnap esti, idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn. Az első összetartását vezénylő és (tét)mérkőzéseit vívó Sótonyi László irányításával új fejezetet nyitó nemzeti együttes Montenegró ellen több mint biztató és magabiztos, 32–21-es győzelemmel rajtolt csütörtökön Tatabányán, és abszolút esélyesnek számított az újabb két pontra a másik balkáni riválisával szemben, amellyel először találkozott.

Ferizajban, a korábbi amerikai elnök Bill Clintonról elnevezett sportcsarnokban parázs hangulat fogadta a csapatokat, az egyik kapu feletti lelátón szép számú vendégdrukker is (köztük sok helyi békefenntartó) igyekezett erőt adni a játékosoknak. A 16 tagú utazó magyar játékoskeretből Lukács Péter, Gáncs-Pető Máté, Nagy Benedek és Tóth Levente maradt ki. Az első selejtezőn ihletett formában védő Bartucz László (aki most az egész pályás, üres kapus góljaival is kitűnt bravúrjai mellett) kezdett a kapunkban, a rivális pedig gyors 3–1-es vezetéssel, ám hamar sikerült egyenlíteni, ugyanakkor a montenegróiakkal szembeni ellenállhatatlan első percekhez képest most többet hibáztak és kapkodtak a mieink, így a 8. percre újra elléptek 6–3-ra a lelkes hazaiak. Haris Berisha hamar összehozott négy bravúrt a koszovói kapuban, így Sótonyi már a tizedik percben időt kért, hogy rendet tegyen a fejekben. A játékmegszakítás utáni magyar akciónál azonnali piros lappal kiállították Jon Muqollit, aki nemes egyszerűséggel arcon vágta Fazekas Gergőt…

Az intermezzo és a kapitányi eligazítás után magához tért a magyar együttes, amely egy 9–2-es sorozattal a záró kilenc percre fordulva (amikor már a két Fazekas, Gergő és újonc öccse, Máté egyszerre volt fent a pályán) 12–8-ra vezetett, a félidőben pedig öt volt az előny – az első perceket követően tehát helyreállt a világ rendje elöl és hátul is.

És a folytatásban sem zökkent ki, az utolsó nyolc percre fordulva már 14 volt közte (30–16), nem volt kérdés és kétség, hogy melyik a jobb csapat. A Sótonyi-éra tehát két önbizalomnövelő győzelemmel kezdődött – bízunk a hasonló folytatásban! 20–34