Idegenben sem jelentett problémát a Betisnek az Elche legyőzése

A kapura lövések számára nem panaszkodhattak a nézők az Elche–Betis mérkőzés első félidejében, azok minőségére viszont annál inkább, a két térfélen összesen tizenegyszer próbálkoztak a két csapat játékosa, ám mindössze egyszer, a sevillaiaknak sikerült eltalálniuk Matías Dituro „ketrecét”.

Az argentin kapus egyébként remekelt a mérkőzésen, Abde Ezzalzuli ziccerét, valamint a mezőny legjobbjának, Iscónak a bal felsőbe tartó lövését is kivédte. A 81. percben azonban már ő is tehetetlenül nézte csak, ahogy Rodrigo Riquelme lecsapott José Morante fejese nyomán a kapufáról lepattanó labdára, és közelről a felső léc alá bombázott. Nyolc perccel később eldöntötte a mérkőzést a vendégcsapat: Marc Bartra Dani Ceballos szöglete után fejjel vette be a jobb sorsra érdemes Dituro kapuját – Manuel Pellegrini együttese továbbra is BL-indulást érő helyen áll. 0–2

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Vasáranpi mérkőzések

Elche–Real Betis 0–2 (R. Riquelme 81., Bartra 89.)

16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Levante

18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Málaga–Racing Santander 1–2 (Dotor 28., ill. Luque 50., Zabiri 60.)

Kiállítva: Aznu (Málaga, 64.)

Espanyol–Deportivo 0–0

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (Catena 90., ill. N. Williams 85.)

Valencia–Real Madrid 0–3 (Valverde 28., Arda Güler 36., K. Mbappé (75.)

Pénteken játszották

Sevilla–Alavés 0–0