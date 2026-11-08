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Idegenben sem jelentett problémát a Betisnek az Elche legyőzése

V. H. L.V. H. L.
2026.11.08. 16:00
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Iscónak (kék-feketében) idén ősszel nagyon megy a játék (Fotó: Getty Images)
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Betis Elche 12. forduló La Liga
Gól nélküli első félidő után Rodrigo Riquelme és Marc Bartra hajrában szerzett góljaival nyert 2–0-ra a Betis Elchében a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában.

A kapura lövések számára nem panaszkodhattak a nézők az Elche–Betis mérkőzés első félidejében, azok minőségére viszont annál inkább, a két térfélen összesen tizenegyszer próbálkoztak a két csapat játékosa, ám mindössze egyszer, a sevillaiaknak sikerült eltalálniuk Matías Dituro „ketrecét”. 

Az argentin kapus egyébként remekelt a mérkőzésen, Abde Ezzalzuli ziccerét, valamint a mezőny legjobbjának, Iscónak a bal felsőbe tartó lövését is kivédte. A 81. percben azonban már ő is tehetetlenül nézte csak, ahogy Rodrigo Riquelme lecsapott José Morante fejese nyomán a kapufáról lepattanó labdára, és közelről a felső léc alá bombázott. Nyolc perccel később eldöntötte a mérkőzést a vendégcsapat: Marc Bartra Dani Ceballos szöglete után fejjel vette be a jobb sorsra érdemes Dituro kapuját – Manuel Pellegrini együttese továbbra is BL-indulást érő helyen áll. 0–2

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Vasáranpi mérkőzések
Elche–Real Betis 0–2 (R. Riquelme 81., Bartra 89.)
16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Levante
18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Málaga–Racing Santander 1–2 (Dotor 28., ill. Luque 50., Zabiri 60.)
Kiállítva: Aznu (Málaga, 64.)
Espanyol–Deportivo 0–0
Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (Catena 90., ill. N. Williams 85.)
Valencia–Real Madrid 0–3 (Valverde 28., Arda Güler 36., K. Mbappé (75.)

Pénteken játszották
Sevilla–Alavés 0–0

 

 

Betis Elche 12. forduló La Liga
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