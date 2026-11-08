Debreceni öröm, újpesti bánat – képgaléria a DVSC–Újpest meccsről

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest 3–1 (1–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7854 néző. Vezette: Rúsz Márton (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)

DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 88.), Hofmann, Batik, Guerrero – Patai (Sergi Samper, 59.), Boskovic – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 75.), Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, a szünetben) – Szendrei N., Ljujics (Maier, 55.) – Matko, Amenyido (Varga M., 84.), Krajcsovics (Horváth K., a szünetben) – Vlijter (Tijani, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Szendrei Á. (39.), Dénes V. (49.), Cibla (85.), ill. Matko (42.)

Sárga lap: Patai (45+12.), Boskovic (65.), ill. Krajcsovics (45+1.), Zeke (45+13.), Scharmer (82.)