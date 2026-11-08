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Debreceni öröm, újpesti bánat – képgaléria a DVSC–Újpest meccsről

H. Á.H. Á.
2026.11.08. 18:35
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Czinege Melinda
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Újpest NB I DVSC képgaléria
Mint beszámoltunk róla, a DVSC hazai pályán 3–1-re legyőzte az Újpestet az NB I 13. fordulójában. Nézze meg a találkozóról készült legjobb képeinket!

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest 3–1 (1–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7854 néző. Vezette: Rúsz Márton (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)
DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 88.), Hofmann, Batik, Guerrero – Patai (Sergi Samper, 59.), Boskovic – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 75.), Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, a szünetben) – Szendrei N., Ljujics (Maier, 55.) – Matko, Amenyido (Varga M., 84.), Krajcsovics (Horváth K., a szünetben) – Vlijter (Tijani, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Szendrei Á. (39.), Dénes V. (49.), Cibla (85.), ill. Matko (42.)
Sárga lap: Patai (45+12.), Boskovic (65.), ill. Krajcsovics (45+1.), Zeke (45+13.), Scharmer (82.)

 

Újpest NB I DVSC képgaléria
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