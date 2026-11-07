Alcaraz és Shelton vívja a döntőt a párizsi mestertornán

2026.11.07. 19:49
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Fotók: Getty Images
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Carlos Alcaraz Ben Shelton ATP Párizs
A hétszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz és az amerikai Ben Shelton jutott be a vasárnapi döntőbe a 6.3 millió euró összdíjazású párizsi kemény pályás férfi tenisztornán.

A spanyolok volt világelsője – aki a negyeddöntőben két meccslabdáról fordított Taylor Fritz ellen – a norvég Casper Ruudöt verte magabiztosan 6:4, 6:4-re, ezzel pályafutása során először jutott be az év utolsó 1000-es kategóriájú viadalának a fináléjába. A 23 éves Alcaraz – aki az idény során négy hónapot kihagyott csuklósérülés miatt – ezzel 41/5-re javította idei győzelmi mérlegét.

A másik ágon a harmadik helyen kiemelt Shelton szetthátrányból fordítva verte meg 5:7, 6:3, 6:4-re a torna meglepetésemberét, a világranglistán 47. helyi közönségkedvencet, Luca Van Asschét. A balkezes amerikai 19 ászt ütött.

Alcaraz a szeptemberi US Openen tért vissza hosszú kényszerpihenőjéből, és New Yorkban éppen Shelton búcsúztatta őt a negyeddöntőben egy négy és fél órás, ötszettes csatában. Azóta viszont a spanyolok kiválósága megnyerte a tokiói és a bécsi versenyt is.

 

Carlos Alcaraz Ben Shelton ATP Párizs
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