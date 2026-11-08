Vámos Petra öt gólt dobott, a Metz legyőzte az Odensét a női kézilabda BL-ben

Háromgólos hátrányban is volt a Metz a második félidőben, majd még 28–30-nál is úgy nézett ki, hogy az Odense nyeri meg a mérkőzést. Azonban az utolsó hét percben fordított a címvédő, melynek utolsó előtti gólját Vámos Petra szerezte, aki összesen ötször talált be (az együttes másik magyar tagja, Albek Anna sérült), ezzel Kristina Jörgensen és Laura Schneider mellett a francia csapat legeredményesebb játékosa volt. A dánoknál Ingvild Bakkerud volt a legjobb 10 góllal. 33–31

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–25 (13–9)

Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács 29–26 (15–11)

Szombaton játszották

Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég) 22–29 (9–18)

Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) 40–25 (20–11)

B-CSOPORT

Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát) 33–29 (14–15)

Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) 33–31 (15–16)

Szombaton játszották

Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég) 25–31 (12–22)

HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC 21–36 (12–19)