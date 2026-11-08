Vámos Petra öt gólt dobott, a Metz legyőzte az Odensét a női kézilabda BL-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.08. 18:48
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Vámos Petráék újabb győzelmet arattak (Fotó: Metz Handball, archív)
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Vámos Petra Odense női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL Metz
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 7. fordulójában a magyar válogatott Vámos Petrát is foglalkoztató Metz 33–31-re legyőzte a dán Odensét.

Háromgólos hátrányban is volt a Metz a második félidőben, majd még 28–30-nál is úgy nézett ki, hogy az Odense nyeri meg a mérkőzést. Azonban az utolsó hét percben fordított a címvédő, melynek utolsó előtti gólját Vámos Petra szerezte, aki összesen ötször talált be (az együttes másik magyar tagja, Albek Anna sérült), ezzel Kristina Jörgensen és Laura Schneider mellett a francia csapat legeredményesebb játékosa volt. A dánoknál Ingvild Bakkerud volt a legjobb 10 góllal. 33–31

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–25 (13–9)
Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács 29–26 (15–11)
Szombaton játszották
Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég) 22–29 (9–18)
Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) 40–25 (20–11)

B-CSOPORT
Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát) 33–29 (14–15)
Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) 33–31 (15–16)
Szombaton játszották
Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég) 25–31 (12–22)
HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC 21–36 (12–19)

 

 

Vámos Petra Odense női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL Metz
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