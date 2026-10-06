Nemzeti Sportrádió

Peking „örökös” bajnoka: Djokovics hetedszer is megnyerte a tornát

V. H. L.V. H. L.
2026.10.06. 15:03
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Kína császára: Novak Djokovics hetedszer nyert Pekingben (Fotó: Getty Images)
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Novak Djokovics China Open ATP 500 Alex de Minaur döntő
Tovább javította az Open Erában egy tornán sorozatban megnyert teniszmeccsek világrekordját Novak Djokovics. A pekingi ATP 500-as torna döntőjében a második játszma elején ellenfele, az ausztrál Alex De Minaur sérülés miatt feladta küzdelmet, így a szerb géniusz győzelmi sorozata már 34 mérkőzést számlál.

Magabiztos adogatójátékok, mindössze egy, illetve két kivédett bréklabda – röviden így összegezhetnénk a Novak Djokovics–Alex Minaur mérkőzés első játszmájának „rendes játékidejét” a pekingi ATP 500-as torna döntőjében. A mérkőzés egyik érdekessége, hogy a két finalista egyikének sem kellett végigjátszania a maga elődöntőjét: a szerb ellenfelét, Danyiil Medvegyevet sportszerűtlenség miatt leléptették – az orosz egy nézőtérre kiütött labdával arcon találta az egyik szurkolót –, az ausztrál riválisa, Hubert Hurkacz pedig sérülés miatt adta fel küzdelmet. Az első mondatra visszatérve: a két játékos rendkívül magas színvonalú játékából szinte egyenesen következett, hogy a szett rövidítésben dőlt el, ott pedig „Nole” ellenfele első szervájából csinált egy minibréket, majd a „hajrában” még egyet, így 7:6-tal került játszmaelőnybe.

A második felvonás első gémjében De Minaur még annak rendje s módja szerint megcsinálta a szervajátékát, de sérülés miatt tovább már nem tudta folytatni a küzdelmet, így Novak Djokovics pályafutása során hetedszer is megnyerte a China Opent, s 34. mérkőzésén is veretlen maradt Pekingben, tovább javítva saját rekordját.

ATP 500-as TORNA, PEKING (4 089 385 dollár, kemény)
Egyes, elődöntő
Djokovics (szerb, 6.)–De Minaur (ausztrál, 5.) 7:6 (7–3), 0:1-nél feladta

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