Ribakina és Medvegyev is „elsőzött” bizonyos szempontból

Ribakina az ázsiai torna vasárnapi döntőjében sima meccsen legyőzte a kanadai Leylah Fernandezt: 1 óra 17 perc alatt 6:2, 6:2-re kerekedett a világranglista harmincadik helyezettje fölé, aki négyszer veszítette el adogatójátékát, miközben egyszer sem tudott brékelni. Ribakina ezzel megvédte címét, másrészt az ausztrál nyílt bajnokság, Stuttgart és az amerikai nyílt bajnokság után a negyedik tornáját nyerte, a női mezőnyben idén ez a legjobb mutató. A kazah először emelhetett magasba trófeát világelsőként.

A 283 ezer dollár összdíjazású, szintén kemény borításon rendezett oszakai női tornán a cseh Katerina Siniaková (86.) bizonyult a legjobbnak, miután a döntőben 68 perc alatt 6:1, 6:0-ra legyőzte az amerikai Ashlyn Kruegert (55.). A 30 éves Siniaková három év elteltével nyert ismét WTA-tornát, és immár hat győzelmet számlál.

Az orosz Danyiil Medvegyev karrierje során először védett címet, amikor vasárnap az Almatiban rendezett egymillió dollár (347.8 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi tenisztorna döntőjében három játszmában jobbnak bizonyult a grúz Nikoloz Baszilasvilinél.

Az első szett szorosan alakult, csak a rövidítésben dőlt el, és a világranglista 128. helyezett Baszilasvili bizonyult jobbnak. Ezzel azonban a grúz ellőtte az összes puskaporát, az első kiemelt Medvegyev (5.) sima játszmával egyenlített, majd nyert. Az orosz teniszező a második és a harmadik szettben is két-két alkalommal brékelt, miközben saját adogatójátékait kivétel nélkül hozta, 1 óra 57 perc alatt 6:7 (6–8), 6:1, 6:3-ra megnyerve az összecsapást. A 30 éves Medvegyev másodszor mérkőzött meg Baszilasvilivel, és 2022 után másodszor győzve le. Medvegyev tavaly szintén döntő szettben nyerte meg a kazahsztáni tornát, akkor a francia Corentin Moutet-t múlta felül.

A korábbi világelső Medvegyev 25. ATP-tornagyőzelmét aratta, idén – Brisbane, Dubai és Csengtu után – a negyediket, mindet kemény borításon. A szezonban csak Jannik Sinner volt eredményesebb nála, aki hat tornát nyert meg. A 34 éves, ötszörös ATP-tornagyőztes Baszilasvili 2022 óta először jutott döntőbe, és hétfőtől a következő világranglistán – az ATP honlapjának közlése alapján – 2023 februárja óta először jegyzik ismét a legjobb százban: harminc helyet javítva a 98. pozícióba lép előre.

A 757 ezer euró összdíjazású kemény pályás lyoni viadalt a hatodikként kiemelt olasz Lorenzo Musetti (26.) nyerte meg, aki a döntőben a második helyen rangsorolt amerikai Taylor Fritz (14.) ellen diadalmaskodott 6:3, 6:4-re. A mérkőzés 1 óra 24 percig tartott. Musetti a harmadik tornagyőzelmét aratta, ezt megelőzően mindkettőt 2022-ben, azóta hét vesztes fináléja volt csupán – idén egy, 2024-ben és 2025-ben három-három –, ezt a rossz sorozatot sikerült megtörnie Lyonban.