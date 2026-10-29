Biztossá vált, hogy Ribakina zárja az évet a világranglista élén

Biztosan a kazah Jelena Ribakina zár az élen év végén a női teniszezők világranglistáján, mivel negyeddöntőbe jutott az 1.2 millió dollár (396 millió forint) összdíjazású tokiói kemény pályás tornán.
A 27 éves, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes világelső a nyolc közé jutásért honfitársát, a szintén orosz születésű Julija Putyincevát győzte le 6:2, 6:3-ra, ezzel pedig eldőlt, hogy a további idei eredményektől függetlenül senki nem tudja őt megelőzni a WTA-rangsorban.
„Fantasztikus, amit elértem. Remélem, jövőre ugyanígy folytatom” – mondta Ribakina, aki idén az ausztrál és az amerikai nyílt bajnokságon is a csúcsra ért.
Ribakina a sportág 17. női év végi világelsője lesz a ranglista 1975-ös bevezetése óta.
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