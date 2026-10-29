Biztossá vált, hogy Ribakina zárja az évet a világranglista élén

A 27 éves, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes világelső a nyolc közé jutásért honfitársát, a szintén orosz születésű Julija Putyincevát győzte le 6:2, 6:3-ra, ezzel pedig eldőlt, hogy a további idei eredményektől függetlenül senki nem tudja őt megelőzni a WTA-rangsorban.

„Fantasztikus, amit elértem. Remélem, jövőre ugyanígy folytatom” – mondta Ribakina, aki idén az ausztrál és az amerikai nyílt bajnokságon is a csúcsra ért.

Ribakina a sportág 17. női év végi világelsője lesz a ranglista 1975-ös bevezetése óta.