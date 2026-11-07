Udvardy Panna párosban búcsúzott az elődöntőben

Udvardy Panna és Isabella Haverlag duója búcsúzott az elődöntőben az indiai Chennaiban zajló, 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyében.
A magyar, holland kettős rosszul kezdte a Naima Karamoko, Simona Waltert svájci duó elleni szombati mérkőzését, 0:4 után nyerte az első játékot, s bár a folytatásban felzárkózott, 34 perc alatt a riválisé lett az első szett.
Sokáig a második játszma is egyoldalú küzdelmet hozott, Udvardyék továbbra sem találták a ritmust, kétszer is elvesztették az adogatójátékukat, a svájciak pedig 5:1-re elléptek. Ezután ismét sikerült közelebb férkőznie a magyar, holland párosnak, de az ellenfél végül hozta ezt a szettet is, s ezzel kiharcolta a továbbjutást. A mérkőzés 1 óra 14 percig tartott.
TENISZ, WTA-TORNA, CHENNAI
Páros, elődöntő
Naima Karamoko, Simona Waltert (svájci)–Udvardy Panna, Isabella Haverlag (magyar, holland) 6:4, 6:4
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