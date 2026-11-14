Andrejeva–Szvitolina döntőt rendeznek a WTA-vb-n

Elsőként, 1:1-nél Mirra Andrejeva veszítette el az adogatójátékát, ám maratoni gémben azonnal visszabrékelt. A következő játékban ismét a levegőben lógott, hogy elbukja a szervagémjét, de két bréklabdát hárítva visszakapaszkodott, és az bizonyult döntőnek, hogy 4:3-as vezetésnél ő csinált pontot Jessica Pegula szerváiból. Ezzel a lépéselőnnyel élt, megnyerte az első játszmát (6:3).

A második szett forgatókönyve is hasonló volt, megint Andrejeva szervagémje úszott el először, Pegula 3:1-re vezetett, csakhogy a következő négy játékot az orosz nyerte meg, és az előnyt már nem engedte ki a kezéből (6:4).

Az 1 óra 25 perc alatt nyerő Andrejeva még mindig nem vesztett játszmát a vb-n, gémből is csupán 18-at; a döntőig vezető úton ez a legkevesebb azóta, hogy 2003-ban bevezették a csoportkörös lebonyolítási rendszert – emlékeztet a WTA honlapja.

A másik mérkőzés még simábban alakult.

A hatodik helyen kiemelt Jelina Szvitolina mindössze három játékot veszített el a nyolcadikként kiemelt Linda Nosková ellen.

Az ukrán játékos majdnem minden fontos mutatóban sokkal jobb volt. A tíz bréklehetőségből ötöt is kihasznált. A 102 labdamenetből 62 lett az ukráné, továbbá lényegesen kevesebb kettős hibát ütött a csehnél (11–2).

Simply remarkable 👊 Elina Svitolina is a finalist once against at the WTA Finals! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/RAPxQnGvm8 — wta (@WTA) November 14, 2026

A két döntős a csoportküzdelmek során már találkozott, akkor Andrejeva gond nélkül, 6:4, 6:0-ra győzött.

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

Elődöntő

Andrejeva (orosz, 3.)–Pegula (amerikai, 5.) 6:3, 6:4

Szvitolina (ukrán, 6.)–Nosková (cseh, 8.) 6:2, 6:1