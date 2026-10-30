Afrikai Nemzetek Kupája: a CAF elvetette a négyévenkénti kontinenstorna tervét

A CAF végrehajtó testületének döntéséről a szervezet pénteken adott ki közleményt, amely felidézte, hogy Patrice Motsepe elnök a hónap elején jelentette be, miszerint felülvizsgálják a tavaly hozott döntésüket, hogy áttérnek a négyéves ciklusra. Motsepe indoklásként annyit mondott, hogy szakmai és gazdasági okokból is fenntartásaik voltak a tervezett afrikai Nemzetek Ligájával kapcsolatban, mert sok évbe telt volna, hogy annak előnyeit élvezze a kontinens labdarúgása.

A következő ANK-t 2027 nyarán Kenyában, Tanzániában és Ugandában rendezik meg, utána azonban 2028-ban jön a következő, amely eredetileg a 2029-es torna lenne, de a négyéves rendezésre való áttérésre gondolva tavaly decemberben döntöttek arról, hogy előrehozzák egy évvel. Ezt a döntésüket most nem vonták vissza. Utóbbi tornának még nincs helyszíne, a rendezésre három pályázat érkezett, az egyik Marokkóból, ahol 1988-ban és tavaly rendeztek kontinensbajnokságot, 2029-ben klubvilágbajnokságnak ad otthon, 2030-ban pedig világbajnoki társrendező lesz. A páros évben rendezett esemény után az ANK visszatér a páratlan évekre, így a következőre három évet, 2031-ig kell majd várni.

A legutóbbi torna döntőjében Szenegál hosszabbításban 1–0-ra legyőzte a házigazda Marokkót, de hivatalosan a mai napig nincs megerősítve a győztes, mivel a szenegáliak – a játékvezetői döntés elleni tiltakozásként – levonultak a pályáról, és csak 15 perc után lehetett folytatni a játékot. A CAF megsemmisítette a pályán elért eredményt, és 3–0-val Marokkónak ítélte a győzelmet, amit meg a szenegáli szövetség nem hagyott annyiban, és a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, amely várhatóan idén november végéig hozza meg döntését.