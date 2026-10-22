David Goffin lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését

A 35 éves sportoló 6:3, 6:4-re kapott ki az ötödik helyen kiemelt amerikai Alex Michelsentől, és 17 profi szezon után hazai közönség előtt lezárta karrierjét.

Goffin, aki már márciusban bejelentette, hogy a brüsszeli torna lesz az utolsó versenye, 2017-ben hetedik volt az ATP-rangsorban, ugyanabban az évben a belga válogatottal a döntőig jutott a Davis-kupában, majd – többek között Rafael Nadal és Roger Federer legyőzésével – a fináléig menetelt a londoni világbajnokságon.

Pályafutása során 15 ATP-tornán volt döntős, ezek közül hatot nyert meg, négy Grand Slam-tornán pedig eljutott a negyeddöntőig.