David Goffin lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését

Csütörtökön, a brüsszeli kemény pályás torna nyolcaddöntőjében lejátszotta pályafutása utolsó mérkőzését David Goffin, aki első belga férfi teniszezőként jutott a legjobb tíz közé a világranglistán.
A 35 éves sportoló 6:3, 6:4-re kapott ki az ötödik helyen kiemelt amerikai Alex Michelsentől, és 17 profi szezon után hazai közönség előtt lezárta karrierjét.
Goffin, aki már márciusban bejelentette, hogy a brüsszeli torna lesz az utolsó versenye, 2017-ben hetedik volt az ATP-rangsorban, ugyanabban az évben a belga válogatottal a döntőig jutott a Davis-kupában, majd – többek között Rafael Nadal és Roger Federer legyőzésével – a fináléig menetelt a londoni világbajnokságon.
Pályafutása során 15 ATP-tornán volt döntős, ezek közül hatot nyert meg, négy Grand Slam-tornán pedig eljutott a negyeddöntőig.
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