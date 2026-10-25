Marozsán visszalépett a bécsi selejtező második fordulójától
Marozsán Fábián visszalépett a bécsi tenisztorna selejtezőjének második fordulójától.
A világranglistán 64. játékos a hazai Sebastian Sorger szombati legyőzése után egy jóval nehezebb ellenféllel, a cseh Tomás Macháccsal (72.) találkozott volna, de nem állt ki a mérkőzésre.
Machác ezzel főtáblára jutott.
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