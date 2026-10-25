Nemzeti Sportrádió

Marozsán visszalépett a bécsi selejtező második fordulójától

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 12:38
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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Tomás Machác ATP Bécs Marozsán Fábián
Marozsán Fábián visszalépett a bécsi tenisztorna selejtezőjének második fordulójától.

A világranglistán 64. játékos a hazai Sebastian Sorger szombati legyőzése után egy jóval nehezebb ellenféllel, a cseh Tomás Macháccsal (72.) találkozott volna, de nem állt ki a mérkőzésre.

Machác ezzel főtáblára jutott.

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