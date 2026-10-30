„Ez nem Disneyland, ez a Premier League” – Arteta elmondta, miért akadt ki kiállított játékosára

Arteta elmondta, nem nézte, hogyan fogadta a világ a reakcióját, pozitívan vagy negatívan, de szerinte hitelesen csak az tud véleményt nyilvánítani, aki tudja, mi van az odamordulása hátterében – egyrészt, hogy mennyit foglalkoznak a fiatal futballista nevelésével, másrészt, hogy most külön is felhívták a figyelmét a várható provokációkra.

„Lehet, hogy reagálhattam volna másképp is, nem tudom… Viszont ha látták volna, apám és anyám néhányszor milyen módszerekkel nevelt, valószínűleg nem tetszett volna önöknek. De a reakcióik kellettek ahhoz, hogy az legyek, aki lettem – vitte tovább a gondolatmenetet Arteta, hozzátéve, hogy őt is kiborítják a kudarcok, de egy tizenhat éves srácnak is fel kell fognia, mennyi pluszmunkát okoz a csapatnak, ha ő felelőtlenül kiállíttatja magát. – Készen kell állni az ilyen helyzetekre. Ilyen a közeg, ez a valóság. Disneylandben talán másképp van. De ez nem Disneyland, hanem a Premier League. El sem tudják képzelni, mennyire óvjuk őt, de cserébe ugyanazt követeljük meg tőle, amit mástól is. A játéklehetőséget neki is ki kell érdemelnie, máskülönben hogyan nézhetnék a többiek szemébe?”

Arteta amúgy megbeszélte a történteket a játékossal is, „nincs semmiféle ügy”, s bár egyértelmű, hogy Dowman elítélendően cselekedett, és tanulnia kell belőle, tulajdonképpen „a reakciója visszafogott volt az előzményhez képest”.

„Nagyon csalódottak vagyunk, hogy az eset visszanézése után elutasították a fellebbezésünket. Szerintem ilyenkor sok mindent mérlegelni kell, többek közt azt is, mi miért történt. Sokkal rosszabbul is végződhetett volna, szerencse, hogy most nem a lábtöréséről kell beszélgetnünk.”

Az Arsenal vasárnap a Liverpool vendége lesz a Premier League-ben; az „ágyúsok” a második, a „vörösök” a negyedik helyen várják a fordulót.