Huszonnégy éves eltiltást kapott a bundázó szerb teniszező

A sportág integritásáért felelős szervezet csütörtökön közölte, hogy a 29 éves játékos hat meccset bundázott meg, ebből öt a saját mérkőzése volt. Emellett további hat találkozó kimenetelét akarta befolyásolni 2022 és 2024 között, miközben másokat is rávett a szabályszegésre. Az ítélet értelmében 2050-ig nem versenyezhet, mellékbüntetésként pedig 70 ezer dollárt (22.7 millió forint) kell fizetnie.

Milicsevics legjobb világranglistás helyezése az 1338. volt, és alsóbb rangú ITF-tornákon szerepelt.