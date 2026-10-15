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Huszonnégy éves eltiltást kapott a bundázó szerb teniszező

2026.10.15. 21:36
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Fotó: X/@jmgmoron
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Sztefan Milicsevics férfi tenisz bunda
Mérkőzések manipulálásáért 24 éves eltiltást kapott Sztefan Milicsevics szerb teniszező.

A sportág integritásáért felelős szervezet csütörtökön közölte, hogy a 29 éves játékos hat meccset bundázott meg, ebből öt a saját mérkőzése volt. Emellett további hat találkozó kimenetelét akarta befolyásolni 2022 és 2024 között, miközben másokat is rávett a szabályszegésre. Az ítélet értelmében 2050-ig nem versenyezhet, mellékbüntetésként pedig 70 ezer dollárt (22.7 millió forint) kell fizetnie.

Milicsevics legjobb világranglistás helyezése az 1338. volt, és alsóbb rangú ITF-tornákon szerepelt.

Sztefan Milicsevics férfi tenisz bunda
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