Három fiatal is bemutatkozik az F1-ben – Mexikóvárosi Nagydíj, 1. szabadedzés

Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 19. állomás az Autódromo Hermanos Rodríguez, ahol a 6. Mexikóvárosi Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli karnyújtásnyira van pályafutása első vb-címétől, de a Mercedes is bebiztosíthatja a konstruktőri címet vasárnap, igaz, ehhez a Ferrari betlije is kell. A nyitó edzésen összesen kilenc csapatnál nem a megszokott versenyők vezetnek, és több fiatal is debütál a királykategóriában. Arról, hogy miként alakul az első tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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