Három fiatal is bemutatkozik az F1-ben – Mexikóvárosi Nagydíj, 1. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.30. 19:14
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Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 19. állomás az Autódromo Hermanos Rodríguez, ahol a 6. Mexikóvárosi Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli karnyújtásnyira van pályafutása első vb-címétől, de a Mercedes is bebiztosíthatja a konstruktőri címet vasárnap, igaz, ehhez a Ferrari betlije is kell. A nyitó edzésen összesen kilenc csapatnál nem a megszokott versenyők vezetnek, és több fiatal is debütál a királykategóriában. Arról, hogy miként alakul az első tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

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„Az életem során több évet töltöttem versenyzéssel, mint amennyit nélküle, és több sikerben volt részem, mint kudarcban. Ez nem jelenti az utam végét.”

 

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés19.30–20.30
2. szabadedzés23.00–00.00
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

szabadedzés F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1
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