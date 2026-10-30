Három fiatal is bemutatkozik az F1-ben – Mexikóvárosi Nagydíj, 1. szabadedzés
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 19. állomás az Autódromo Hermanos Rodríguez, ahol a 6. Mexikóvárosi Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli karnyújtásnyira van pályafutása első vb-címétől, de a Mercedes is bebiztosíthatja a konstruktőri címet vasárnap, igaz, ehhez a Ferrari betlije is kell. A nyitó edzésen összesen kilenc csapatnál nem a megszokott versenyők vezetnek, és több fiatal is debütál a királykategóriában. Arról, hogy miként alakul az első tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|19.30–20.30
|2. szabadedzés
|23.00–00.00
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
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