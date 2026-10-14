Gaël Monfils visszavonult a tenisztől

A 40 éves játékos az idény elején jelentette be, hogy az esztendő végén felhagy az élsporttal, szerdán pedig a sportág doppingellenes hatósága közölte, hogy Monfils regisztrált a visszavonult játékosok listájára. Ezzel gyakorlatilag elvesztette a versenyzési jogát, mivel csak akkor játszhatna újra, ha előzőleg legalább hat hónapig rendelkezésre áll a doppingvizsgálatokon.

A látványos és időnként akrobatikus stílusáról is ismert teniszező szeptember elején vívta utolsó hivatalos mérkőzését, amikor 40 évesen és két naposan kikapott a US Open második fordulójában az amerikai Learner Tientől – aki a meccs után autogramot kért tőle.

A közönségkedvenc játékos kétszer, 2011-ben és 2013-ban is pályára lépett Budapesten a Tennis Classics elnevezésű gálán.

Monfils elődöntőt vívott a 2008-as Roland Garroson és a 2016-os US Openen, és a – 2016. novemberi – hatodik pozíció volt a legmagasabb, amit elért a világranglistán. Feleségével, a jelenleg is top 10-es ukrán Elina Szvitolinával egy gyermeket nevelnek, és saját bevallása szerint nem a teniszvilágban kíván elhelyezkedni „civilként”, hanem egy svájci vagyonkezelő vállalatnál fog dolgozni.