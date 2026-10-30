Russellt nem töri meg az idei év: Nem ez fogja meghatározni a pályafutásomat

„Idén valószínűleg többet tanultam önmagamról, mint amennyit szerettem volna. Hatalmas hullámhegyeken és hullámvölgyeken mész keresztül ebben a sportban, és azért éled meg így őket, mert mindannyiunkat foglalkoztat, amit csinálunk. Huszonnyolc éves vagyok. Ott van Lewis, aki negyvenegy évesen is rendkívül magas szinten versenyez, mint ahogyan Fernando Alonso is negyvennégy évesen. Lewis a bajnoki címei jelentős részét a harmincas éveiben szerezte meg. Ez az idény egyáltalán nem fogja meghatározni a karrierem egészét. Nem fog megtörni. Sőt, csak még erősebbé fog tenni.”

„Egészen büszke vagyok arra, mennyire állhatatos voltam, és arra, hogy talpra tudtam állni a nehéz pillanatok után. A szezon legmélyebb pontjairól általában kifejezetten erősen tértem vissza. A jó eredményt azonban egy újabb rossz hétvége követte. Talán ezt is alaposabban meg kell vizsgálnom, mert mindig a legrosszabb futamaim után teljesítek a legjobban. Lehet, hogy ez csak véletlen, de az is elképzelhető, hogy van mögötte valami.”

„Az életem során több évet töltöttem versenyzéssel, mint amennyit nélküle, és több sikerben volt részem, mint kudarcban. Nem hiszem, hogy létezik olyan sportoló – legyen bármilyen nagyszerű is –, aki pályafutása minden évében a legmagasabb szinten teljesít. Sajnos ez az év talán éppen akkor jött, amikor a legnagyobb szükségem lett volna arra, hogy jól teljesítsek, de ez nem jelenti az utam végét. Még jó tizenkét-tizenöt év van bennem.”

TÖBB VERSENYZŐ BETEGSÉGGEL KÜZD A vb-éllovas, Antonelli és Valtteri Bottas sem vett részt a csütörtöki sajtónapon, előbbi vírusos megbetegedésből lábadozott, míg a Cadillac pilótája rosszullétre hivatkozott. Noha az olasz és a finn is autóba ül pénteken, pénteken újabb versenyző jelentett beteget. A hazai közönség előtt jubiláló Sergio Pérez pénteken a szurkolói fórumon nem tudott részt venni, mert nem érezte jól magát. A mexikói a közép-európai idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő első szabadedzésén azonban már ott lesz a volán mögött.