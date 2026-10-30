Russellt nem töri meg az idei év: Nem ez fogja meghatározni a pályafutásomat

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.30. 19:09
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Russell erősebben térne vissza az idei szezon után (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj George Russell Formula–1 Mercedes
A Mercedes brit pilótája, George Russell a soron következő Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon a matematikai esélyét is elveszítheti a vb-címre. A versenyző elismerte, hogy a bajnokavatásra készülő csapattársa, Andrea Kimi Antonelli magasabb színvonalon teljesített nála, de nem ért egyet azzal, hogy a mostani idény meghatározná a pályafutása egészét.

George Russell nem ilyen idényről álmodott. A brit favoritként vágott neki a 2026-os szezonnak, azonban hamar világossá vált, hogy Andrea Kimi Antonelli személyében igazi kihívót kapott, ráadásul amellett, hogy technikai hibák hátráltatták, és nemegyszer Fortuna sem állt mellette, nem tudott kiegyensúlyozott formát mutatni. Bár egyes hétvégéken megmutatta, mire képes, ha kihozza magából és az autóból is a benne rejlő potenciált, a hullámzó teljesítmény tetemes ponthátrányhoz vezetett. Noha matematikailag még van esélye a világbajnoki címre, a hétvégi Mexikóvárosi Nagydíjon egy győzelem sem lenne elegendő a reményei életben tartásához, ha csapattársa legalább kilencedikként ér célba.

Nemcsak a bajnoki remények, hanem könnyen az összetettbeli második hely is elúszhat Russell esetében, Lewis Hamilton ugyanis csak egyetlen pontra követi, míg a negyedik Max Verstappen hátránya további öt pont. Sokan úgy vélik, a mostani idény akár vízválasztó lehet a britnek, és a bajnoki vereség hosszabb távon is meghatározhatja a karrierje alakulását. Russell azonban nem ért egyet ezzel a megközelítéssel, és eltökélt szándéka, hogy erősebben térjen vissza.

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Az olasz pilóta megkoronázása szinte csak formalitás, a csapatbajnoki cím elhódításához azonban a Ferrari betlije is kell.

 

„Idén valószínűleg többet tanultam önmagamról, mint amennyit szerettem volna. Hatalmas hullámhegyeken és hullámvölgyeken mész keresztül ebben a sportban, és azért éled meg így őket, mert mindannyiunkat foglalkoztat, amit csinálunk. Huszonnyolc éves vagyok. Ott van Lewis, aki negyvenegy évesen is rendkívül magas szinten versenyez, mint ahogyan Fernando Alonso is negyvennégy évesen. Lewis a bajnoki címei jelentős részét a harmincas éveiben szerezte meg. Ez az idény egyáltalán nem fogja meghatározni a karrierem egészét. Nem fog megtörni. Sőt, csak még erősebbé fog tenni.”

„Egészen büszke vagyok arra, mennyire állhatatos voltam, és arra, hogy talpra tudtam állni a nehéz pillanatok után. A szezon legmélyebb pontjairól általában kifejezetten erősen tértem vissza. A jó eredményt azonban egy újabb rossz hétvége követte. Talán ezt is alaposabban meg kell vizsgálnom, mert mindig a legrosszabb futamaim után teljesítek a legjobban. Lehet, hogy ez csak véletlen, de az is elképzelhető, hogy van mögötte valami.”

„Az életem során több évet töltöttem versenyzéssel, mint amennyit nélküle, és több sikerben volt részem, mint kudarcban. Nem hiszem, hogy létezik olyan sportoló – legyen bármilyen nagyszerű is –, aki  pályafutása minden évében a legmagasabb szinten teljesít. Sajnos ez az év talán éppen akkor jött, amikor a legnagyobb szükségem lett volna arra, hogy jól teljesítsek, de ez nem jelenti az utam végét. Még jó tizenkét-tizenöt év van bennem.”

TÖBB VERSENYZŐ BETEGSÉGGEL KÜZD

A vb-éllovas, Antonelli és Valtteri Bottas sem vett részt a csütörtöki sajtónapon, előbbi vírusos megbetegedésből lábadozott, míg a Cadillac pilótája rosszullétre hivatkozott. Noha az olasz és a finn is autóba ül pénteken, pénteken újabb versenyző jelentett beteget. A hazai közönség előtt jubiláló Sergio Pérez pénteken a szurkolói fórumon nem tudott részt venni, mert nem érezte jól magát. A mexikói a közép-európai idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő első szabadedzésén azonban már ott lesz a volán mögött.
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés19.30–20.30
2. szabadedzés23.00–00.00
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

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