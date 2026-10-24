Marozsán felőrölte ellenfelét a bécsi selejtezőben, Machác következik a főtábláért

Marozsán Fábián szetthátrányból fordítva megnyerte első mérkőzését a selejtezőben a 2.8 millió euró (egymilliárd forint) összdíjazású bécsi férfi kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 64. helyezett játékos nem a legjobb előjelekkel érkezett meg az osztrák fővárosba, ugyanis a héten Almatiban versenyzett, de gyomorproblémák miatt nem tudott kiállni a nyolcaddöntőre a kazah Alekszandr Bublik ellen.

Szombaton a hazai közönség előtt szereplő Sebastian Sorgerrel csapott össze, aki csak a 372. helyen áll, és a szervezőktől kapott szabadkártyával indult el a viadalon. Korábbi egyetlen összecsapásukon a budapesti játékos nyert 2022-ben a mauthauseni challengerversenyen. A második csatát Sorger kezdte jobban, a maga javára fordította az első szettet, a kiegyenlített második játszma azonban Marozsáné lett, így döntő szett következett. Ebben – akárcsak a másodikban – egy brék döntött, s ez a magyar teniszező nevéhez fűződött, aki így 2 óra 24 perc alatt, 3:6, 6:4, 6:4-re megnyerte az összecsapást.

Marozsán a főtábláért a cseh Tomás Macháccsal (72.) csap össze.

ATP BÉCS (2.8 millió euró, kemény)

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Marozsán Fábián (3. kiemelt)–Sebastian Sorger (osztrák, szabadkártyás) 3:6, 6:4, 6:4