Piros Zsombor egy győzelemre a trófeától Portugáliában, a legjobb 100-ba kerülhet

Piros Zsombor bejutott a döntőbe a portugáliai Maia városában zajló, 160 ezer euró összdíjazású salakpályás tenisztornán, ezzel közel került ahhoz, hogy karrierje során először bekerüljön az első százba a világranglistán.
Az ATP-rangsorban 114. játékos szombaton a selejtezőből érkezett spanyol Alejo Sánchez Quilezzel csapott össze, aki csak a 375. helyen áll, és jobbára a harmadik vonalnak számító ITF-sorozatban szerepel. Első találkozójuk végig a budapesti teniszező szája íze szerint alakult, aki mindkét szettben egyszer elvette riválisa adogatását, és 6:4, 6:4-re nyert, a mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.
A magyar Davis-kupa-válogatott alapembere sikerével pályafutása legjobbjaként a 103. lett az élő ATP-rangsorban, ha pedig tornagyőzelmet arat, akkor hétfőtől a 93. pozícióban jegyzik. Eddigi legjobbja a 106. hely volt 2024 márciusában.
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