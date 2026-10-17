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Piros Zsombor egy győzelemre a trófeától Portugáliában, a legjobb 100-ba kerülhet

2026.10.17. 14:13
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Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter, archív)
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ATP Maia férfi tenisz Piros Zsombor
Piros Zsombor bejutott a döntőbe a portugáliai Maia városában zajló, 160 ezer euró összdíjazású salakpályás tenisztornán, ezzel közel került ahhoz, hogy karrierje során először bekerüljön az első százba a világranglistán.

Az ATP-rangsorban 114. játékos szombaton a selejtezőből érkezett spanyol Alejo Sánchez Quilezzel csapott össze, aki csak a 375. helyen áll, és jobbára a harmadik vonalnak számító ITF-sorozatban szerepel. Első találkozójuk végig a budapesti teniszező szája íze szerint alakult, aki mindkét szettben egyszer elvette riválisa adogatását, és 6:4, 6:4-re nyert, a mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.

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A világranglistán 152. játékost a spanyol Leyre Romero Gormaz ejtette ki két szettben.

A magyar Davis-kupa-válogatott alapembere sikerével pályafutása legjobbjaként a 103. lett az élő ATP-rangsorban, ha pedig tornagyőzelmet arat, akkor hétfőtől a 93. pozícióban jegyzik. Eddigi legjobbja a 106. hely volt 2024 márciusában.

 

ATP Maia férfi tenisz Piros Zsombor
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