Piros Zsombor egy győzelemre a trófeától Portugáliában, a legjobb 100-ba kerülhet

Az ATP-rangsorban 114. játékos szombaton a selejtezőből érkezett spanyol Alejo Sánchez Quilezzel csapott össze, aki csak a 375. helyen áll, és jobbára a harmadik vonalnak számító ITF-sorozatban szerepel. Első találkozójuk végig a budapesti teniszező szája íze szerint alakult, aki mindkét szettben egyszer elvette riválisa adogatását, és 6:4, 6:4-re nyert, a mérkőzés 1 óra 39 percig tartott.