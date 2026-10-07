Marozsán Fábián elégedetlen a jelenlegi világranglista-helyezésével

Az ATP rangsorában 63. magyar játékos – ahogy menedzsmentjének közleményéből kiderül – szeret a kínai viadalon játszani, korábban szép sikereket ért el itt.

„Mindig jó szívvel térek ide vissza, és remélem, idén is sikeresen tudok szerepelni, és nyerni meccseket, mert szükségem van a pontokra, nem vagyok elégedett jelenlegi ranglistámmal” – fogalmazott Marozsán, aki 2023-ban negyeddöntős volt Sanghajban.

A teniszező a játékrend szerint csütörtökön – a 27. születésnapján – a világranglistán 82. amerikai Zachary Svajdával játszik majd az első fordulóban.

„Tétmeccsen még nem játszottam vele, idén, a Roland Garroson egyszer együtt edzettünk, és láttam néhány meccsét. Közepes sorsolásnak mondanám, eléggé kiszámíthatatlan a játéka, de bízom magamban, és hogy sikerül majd ráerőltetnem az akaratomat. Az egészségem rendben van, készülünk addig is tovább” – mondta Marozsán.