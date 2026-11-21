LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

NAGYKANIZSA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–2 (1–2)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Ring Kevin, Király Zsolt)

NAGYKANIZSA: Gaál – Márta, Szanyi, Horváth M., Madaki – Stefan (Godzsajev, 72.), Kapornai (Kovács B., 86.) – Szabó M. (Varga D., 72.), Borsos (Lőrincz B., 65.), Zsolnai – Heles. Vezetőedző: Csertői Aurél

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas, Keresztes, Vajda – Zachán, Vörös, Csatári, Rab (Ternován, 67.) – Kovács P. (Keresztes Z., 75.), Hajdú R. (Vincze D., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Stefan (40.), ill. Vörös (13.), Kovács P. (38.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején úgy tűnt, a napsütéses, ám csípősen hideg, szeles nagykanizsai délután nem a legjobb teljesítményt hozza ki a kiesőzónából menekülő Kanizsa, illetve a feljutás reményéért küzdő Mezőkövesd játékosaiból. Az első tíz percben jobbára a középső harmadban vándorolt a labda, többnyire a vendégek lábán, ám próbálkozás is alig akadt, helyzet pedig egyáltalán nem alakult ki egyik kapu előtt sem. Ebbe a csendéletbe robbant bele egy kicsit ügyetlenül induló, de Csatári előreadott passza után tikitakába forduló kövesdi támadás, melynek végén Kovács Patrik a tizenhatoson belülre érkező Vörös elé tálalt, aki ziccerben, tíz méterről a jobb alsóba gurított, vezetést szerezve a vendégeknek.

A gól újabb altatót fújt a csapatoknak, legalábbis jó húsz percig alig-alig pörgették meg a játékot, utána azonban a leginkább elálmosodó nézőknek is ébresztőt fújtak. Először a hazaiak váltottak sebességet, ám néhány helyzetük után kissé szerencsés támadás végén ismét a Mezőkövesd szerzett gólt; Kovács Patrik indult meg a felezővonaltól, az egyetlen igazán útjába kerülő védőről visszapattant elé a labda, ő pedig a tizenhatoson belülre érve és ziccerbe kerülve a bal alsóba lőtt, idénybeli 11. gólját szerezve. Ezúttal azonban már a hazaiak sem lassítottak, mindössze két perccel később egy szögletet a hosszú Borsos fejelt a kapufára, a kipattanót előbb Kapornai a blokkba, majd Stefan a jobb felsőbe lőtte.

A félidőben a kövesdiek cseréltek, mégis a Kanizsa kezdte sokkal aktívabban a második játékrészt, ám gólig nem, csak kapufáig jutott: az 55. percben Szanyi bődületes bedobásából Borsos kis híján a kapuba csúsztatta a labdát. Nagyjából egy óra játék után a hazai nyomás alábbhagyott, s váltakozó, egész jó iramú játék alakult ki, melynek során mindkét félnek voltak kisebb-nagyobb esélyei az újabb gólra, ám ez már egyiküknek sem jött össze. Csertői Aurél tehát alulmaradt egykori csapata ellen, így a Kövesd az osztályozós második helyről, a Nagykanizsa pedig a még bennmaradást jelentő 14. helyről várhatta a forduló további meccseit. 1–2