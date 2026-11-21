NB II: idegenben nyert a Gyirmót és a Kövesd, két gól Ajkán, előnyben a Kécske – ÉLŐ eredménykövető!
Öt mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 14. fordulójában. Kora délután a BVSC a Gyirmótot, az újonc Nagykanizsa a Mezőkövesdet fogadta és mindkét mérkőzés 2–1-es vendéggyőzelemmel zárult. A folytatásban a Tiszakécske a Kozármislenyt, az Ajka pedig a Kazincbarcikát látja vendégül, majd 17 órától Fejér megyei rangadót rendeznek Fehérváron, ahol a Vidi ellenfele a Csákvár lesz. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
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15 órakor kezdődött:
FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–1 (Csóka 23., ill. Jazsik 26.)– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
13 órakor kezdődött mérkőzések végeredménye:
Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny 2–0 (M. Ramos 14. – 11-esből, Lucas 33.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr 1–2 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később játsszák:
17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár
November 22., vasárnap
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
November 23., hétfő
19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)
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