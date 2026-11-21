Öt mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 14. fordulójában. Kora délután a BVSC a Gyirmótot, az újonc Nagykanizsa a Mezőkövesdet fogadta és mindkét mérkőzés 2–1-es vendéggyőzelemmel zárult. A folytatásban a Tiszakécske a Kozármislenyt, az Ajka pedig a Kazincbarcikát látja vendégül, majd 17 órától Fejér megyei rangadót rendeznek Fehérváron, ahol a Vidi ellenfele a Csákvár lesz. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!



LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül! 15 órakor kezdődött:

FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–1 (Csóka 23., ill. Jazsik 26.)– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 13 órakor kezdődött mérkőzések végeredménye:

Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny 2–0 (M. Ramos 14. – 11-esből, Lucas 33.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr 1–2 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később játsszák:

17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

November 22., vasárnap

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

November 23., hétfő

19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)