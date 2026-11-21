Bő húsz percig semmi, majd gyors gólváltás az Ajka és a KBSC meccsén
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Kulman Tamás, Bertalan Dávid)
AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa B., Tar, Csóka – Szarka B., Tóth G., Bocskay B., Németh E., Szabó B., – Doncsecz.
Vezetőedző: Artner Tamás
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Schuszter, Szőke, Kártik, Palincsár – Holender, Jazsik.
Vezetőedző: Tucsa Róbert
Gólszerző: Csóka (23.), illetve Jazsik (26.)
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban nyerni képtelen FC Ajka az öt mérkőzés óta veretlen, ám eddigi vezetőedzőjét, Kuttor Attilát elveszítő Kazincbarcika ellen.