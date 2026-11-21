LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Kulman Tamás, Bertalan Dávid)

AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa B., Tar, Csóka – Szarka B., Tóth G., Bocskay B., Németh E., Szabó B., – Doncsecz.

Vezetőedző: Artner Tamás

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Schuszter, Szőke, Kártik, Palincsár – Holender, Jazsik.

Vezetőedző: Tucsa Róbert

Gólszerző: Csóka (23.), illetve Jazsik (26.)



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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban nyerni képtelen FC Ajka az öt mérkőzés óta veretlen, ám eddigi vezetőedzőjét, Kuttor Attilát elveszítő Kazincbarcika ellen.