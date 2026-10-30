Továbbra is Supka Attilával készül a Kisvárda, nincs edzőkérdés
A hét évvel ezelőtti 1–0-s vereség jóval emészthetőbb volt, mint a mostani 4–2-es, azon belül pedig az első félidei 0–3 különösen vállalhatatlan. A bajnokság jelenlegi kiírásában csak egyszer, az Újpesttől kapott négy gólt (2–4) a Kisvárda, hármat egyszer sem, kettőt is egyedül a Nyíregyházától (1–2), a többi kilenc meccsen maximum egyszer rezdült a szabolcsiak hálója.
Mentség lehet, hogy a legutóbbi, ZTE elleni idegenbeli bajnokin (1–1) bevetett tizenegyből csupán Besim Serbecic lépett pályára szerda este Pécsen, már csak azért is pihent a többség, mert vasárnap hajnalban épphogy hazaért a csapat az oda-vissza 1100 kilométeres zalai túrájából, kedden indulhatott a hasonló távolságú baranyai turnéra (ebben az évben már másodszor, hiszen a kupa előző körében a Pécs melletti Nagykozárba volt hivatalos), pénteken pedig, a Kispest-Honvéd elleni idegenbeli bajnoki előtt egy nappal a főváros felé veszi az irányt. Ettől még persze az NB I-es együttes másodiknak mondott sorának sem illik négy gólt kapnia (27 perc alatt hármat meg pláne nem…) NB III-as ellenfelétől, még ha annak játékereje közelít is a másodosztályú gárdákéhoz.
Mindezeket mérlegelve Kisvárdán nincs edzőkérdés, továbbra is Supka Attila készíti fel a csapatot a Honvéd elleni, minden szempontból kiemelt jelentőségű mérkőzésre.
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
PÉCSI MFC (NB III)–KISVÁRDA MASTER GOOD 4–2 (3–0)
Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Papp Ádám (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
PMFC: Varasdi – Galacs, Harsányi, Mlinárcsik, Csemer (Kesztyűs M., 87.) – Eckl, Lengyel – Okorie, Babati (Novák Zs., 69.), Hegedűs M. (Németh M., 82.) – Adamcsek (Kóródi, 69.). Vezetőedző: Vas László
KISVÁRDA: Papp Zs. – Osztrovka (Nagy K., a szünetben), Serbecic, Szőr, Chlumecky, Körmendi – Mesanovic, Szikszai (Jordanov, 56.), Herc, T. Balogun (Mbock, 68.) – Novothny (Melnik, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Adamcsek (2.), Hegedűs M. (24.), Babati B. (27.), Okorie (67.), ill. Herc (47.), Melnik (88.)
MESTERMÉRLEG
Vas László: – Az első félidőben nem véletlenül vezettünk hárommal. A szünetben azonban felhívtam a játékosok figyelmét, hogy a továbbjutás még nincsen zsebben, mert a másik oldalon rutinos futballisták is akadnak. A folytatásban is ült a játékunk, ezzel sok embernek szereztünk boldogságot.
Supka Attila: – Számomra teljesen érthetetlen módon nagyon gyenge játékot nyújtottunk, pedig olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik korábban kevesebb időt töltöttek a pályán, tehát bizonyíthattak volna, de nem így történt.