Továbbra is Supka Attilával készül a Kisvárda, nincs edzőkérdés

A hét évvel ezelőtti 1–0-s vereség jóval emészthetőbb volt, mint a mostani 4–2-es, azon belül pedig az első félidei 0–3 különösen vállalhatatlan. A bajnokság jelenlegi kiírásában csak egyszer, az Újpesttől kapott négy gólt (2–4) a Kisvárda, hármat egyszer sem, kettőt is egyedül a Nyíregyházától (1–2), a többi kilenc meccsen maximum egyszer rezdült a szabolcsiak hálója.

Mentség lehet, hogy a legutóbbi, ZTE elleni idegenbeli bajnokin (1–1) bevetett tizenegyből csupán Besim Serbecic lépett pályára szerda este Pécsen, már csak azért is pihent a többség, mert vasárnap hajnalban épphogy hazaért a csapat az oda-vissza 1100 kilométeres zalai túrájából, kedden indulhatott a hasonló távolságú baranyai turnéra (ebben az évben már másodszor, hiszen a kupa előző körében a Pécs melletti Nagykozárba volt hivatalos), pénteken pedig, a Kispest-Honvéd elleni idegenbeli bajnoki előtt egy nappal a főváros felé veszi az irányt. Ettől még persze az NB I-es együttes másodiknak mondott sorának sem illik négy gólt kapnia (27 perc alatt hármat meg pláne nem…) NB III-as ellenfelétől, még ha annak játékereje közelít is a másodosztályú gárdákéhoz.

Mindezeket mérlegelve Kisvárdán nincs edzőkérdés, továbbra is Supka Attila készíti fel a csapatot a Honvéd elleni, minden szempontból kiemelt jelentőségű mérkőzésre.