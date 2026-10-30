Na, milyen lesz Afrika? – szombaton kezdődik a dakari ifjúsági olimpia

Bruckner Máté utanpotlassport.huBruckner Máté utanpotlassport.hu
2026.10.30. 10:51
null
Címkék
utánpótlás Ifjúsági olimpia Dakar utánpótlássport
Október 31-én tartják a dakari nyári ifjúsági olimpia megnyitóját, amelyen a 28 tagú magyar csapat zászlóvivője az evezős Moór Ádám lesz.

Negyedik alkalommal rendezik meg a 14-18 éves sportolóknak megálmodott nyári ifjúsági olimpiát – az ötkarikás játékok történetében először Afrikában: a házigazda Szenegál fővárosa, Dakar lesz. Az esemény október 31-től november 13-ig tart. Három településen, Dakarban, valamint az 1,2 milliós fővárostól 30 kilométerre található Diamniadióban és a 70 kilométerre lévő Salyban rendezik a versenyeket.

...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

utánpótlás Ifjúsági olimpia Dakar utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Portugália és Marokkó rendezi jövőre a Dakar ralit

Egyéb autó-motor
17 perce

Cselgáncs: pénteken kezdődik a nápolyi U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
15 órája

Labdarúgás: két magyar győzelem a helyosztókon a bakui U15-ös vb-n

Utánpótlássport
15 órája

Labdarúgás: a szlovákok ellen készül az U18-as válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 11:12

Vívás: egyedülálló sorozat Európában a Vasastól

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

U15-ös vb: vereség után nagyarányú győzelem

Utánpótlássport
2026.10.28. 19:04

Labdarúgás: vereség Albániától

Utánpótlássport
2026.10.28. 15:40

Atlétika: az U18-as Eb-bronzérmes Marton Zsófi is bizonyíthat Dakarban

Utánpótlássport
2026.10.28. 14:22