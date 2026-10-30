Na, milyen lesz Afrika? – szombaton kezdődik a dakari ifjúsági olimpia

Negyedik alkalommal rendezik meg a 14-18 éves sportolóknak megálmodott nyári ifjúsági olimpiát – az ötkarikás játékok történetében először Afrikában: a házigazda Szenegál fővárosa, Dakar lesz. Az esemény október 31-től november 13-ig tart. Három településen, Dakarban, valamint az 1,2 milliós fővárostól 30 kilométerre található Diamniadióban és a 70 kilométerre lévő Salyban rendezik a versenyeket.

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