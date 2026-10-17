Bondár Anna a selejtezőben búcsúzott a ningpói tenisztornától

A világranglista 66. helyezettje, Bondár Anna a múlt héten is a kvalifikációban kezdett Vuhanban, és a második fordulóban kikapott, de szerencsés vesztesként így is főtáblára került – ott viszont a nyitókörben kiesett.

A Honvéd sportolója szombaton a fehérorosz Aljakszandra Szasznoviccsal csapott össze Ningpóban, a 32 éves rivális jelenleg csak 118., de megfordult már a 29. helyen is, és Wimbledonban, illetve a Roland Garroson is vívott már nyolcaddöntőt. Egymás elleni mérlegükben Szasznovics vezetett 2–0-ra.

A harmadik csata nyitószettjében 5:5-nél a szeghalmi születésű teniszező elvesztette az adogatását, ellenfele pedig kiszerválta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, 1:1 után a 29 éves Bondár már egyetlen gémet sem nyert, így 7:5, 6:1-re kikapott. A találkozó 1 óra 38 percig tartott.

TENISZ

WTA-TORNA, NINGPO (1 200 000 dollár, kemény pálya)

Szasznovics (fehérorosz)–Bondár 7:5, 6:1

