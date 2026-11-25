A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a meghívott 28 játékos közül 20-nak van elit-vb-s tapasztalata, 14-en az idei, svájci tornán is ott voltak, ők veszik fel a küzdelmet a szintén A-csoportos Ukrajnával, az olimpiai szereplő Franciaországgal, valamint Lengyelországgal.

„Igyekszünk a rendelkezésre álló játékosokból a legerősebb keretet összeállítani, és nagyon várjuk már, hogy ismét hazai közönség előtt játszhassunk! – mondta Majoross Gergely. – Fontos küldetésünk, hogy a nemzeti válogatottat, illetve a jégkorong legmagasabb szintjét minél több helyre elvigyük. Miskolc nemcsak a magyar hoki egyik bázisa, biztos vagyok abban is, hogy kiváló otthona lesz a Sárközy Tamás-emléktornának.”

A szövetségi kapitány megjegyezte, hogy a Nemzetek Európai Kupájával ők is visznek „valami értékeset” Miskolcra, amiből mindenki profitálhat.

„Lesz olimpiai szereplő, lesz A-csoportos és lesz A-csoportba vágyó ellenfelünk is. Velük szemben igyekszünk megmutatni, hogy mi pedig nem véletlenül maradtunk egymásután kétszer az elitben” – tette hozzá.

A hazai közönség igényeit is szem előtt tartva a szezonban a mostani tornára összpontosítja erejét a válogatott. Ez azt jelenti, hogy a három nemzetközi szünet (november, december, február) során a szakvezetőség úgy forgatja a vb-kerettagságra pályázó játékosokat, hogy a magyarországi szurkolók láthassák a legerősebb csapatot.

A kapus Orosz Gergely személyében egy újonc is helyet kapott a keretben.

Sérülések miatt, illetve azért, mert számos bajnokság nem áll le a mostani nemzetközi szünetben, ezúttal nem térhet haza Csollák Márkó és Garát Zsombor Nagy-Britanniából, Galló Vilmos és Sebők Balázs Finnországból, Vay Ádám Dániából, illetve Papp Kristóf az Egyesült Államokból. Az NHL-es Buffalo Sabres által draftolt Szongoth Domán pedig a juniorválogatotthoz csatlakozik a divízió I/A-világbajnokságra, amelyre december 6. és 12. között Káposztásmegyeren, a Vasas Jégcentrumban kerül majd sor.

Miskolcra nívós ellenfelek érkeznek. A sort a magyar válogatott pénteken Franciaországgal kezdi, amely idén februárban olimpiai szereplő volt, jövő tavasszal pedig mindenképpen feljut, hiszen a 2028-as elit-világbajnokság házigazdája lesz. Szombaton a világelitbe két évtized után visszajutott Ukrajna következik. Vasárnap az a lengyel válogatott lesz a rivális, amely ebben az évadban is a feljutásért indul csatába.

A SÁRKÖZY TAMÁS-EMLÉKTORNA PROGRAMJA

1. forduló (december 11., péntek)

15.00: Lengyelország‒Ukrajna

19.00: Magyarország‒Franciaország

2. forduló (december 12., szombat)

15.00: Franciaország‒Lengyelország

19.00: Magyarország‒Ukrajna

3. forduló (december 13., vasárnap)

12.00: Ukrajna‒Franciaország

17.15: Magyarország‒Lengyelország

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Farkas Roland (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Orosz Gergely (University of New Brunswick Reds ‒ Kanada)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (FTC-Telekom), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (UTE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Farkas László (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Fehér Kolos (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Horváth Bence (Jukurit ‒ Finnország), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihalik Gergő (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nemes Márton (Bentley University Falcons ‒ Egyesült Államok), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Rétfalvi Kristóf (DVTK Jegesmedvék), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Hydro Fehérvár AV19)

