Nemzeti Sportrádió

Pekingi tenisztorna: Bondár Szabalenkával, Udvardy Swiatekkel találkozhat

2026.09.28. 17:12
Bondár Anna akár Arina Szabalenkával is összecsaphat Pekingben (Fotó: Getty Images)
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WTA 1000 Peking Arina Szabalenka Bondár Anna Udvardy Panna Iga Swiatek
Bondár Anna a mexikói Renata Zarazúa ellen kezdi meg szereplését a pekingi kemény pályás női tenisztornán, utána pedig a fehérorosz Arina Szabalenkával találkozhat.

A női teniszezők világranglistáján 64. Bondár Anna, a 94. helyen álló Renata Zarazúa ellen kezdi meg a küzdelmeket a pekingi WTA 1000-es tornán. Amennyiben a múlt heti Szöulban elődöntős magyar játékos sikerrel veszi az első fordulót, a második helyen kiemelt Arina Szabalenkával küzdhet meg a legjobb 32 közé jutásért – a női versenyeket szervező WTA honlapja szerint. A fehérorosz kiválóság mind a négy egyéni Grand Slam-tornagyőzelmét keménypályán aratta.

A világranglistán 79. Udvardy Pannának sem lesz könnyű dolga, ha túljut a hazai közönség előtt szabadkártyával induló Kao Hszin-jün (244.), rá ugyanis a nyolcadikként rangsorolt, eddig hat Grand Slam-győzelmet arató lengyel Iga Swiatek vár a második fordulóban.

 

WTA 1000 Peking Arina Szabalenka Bondár Anna Udvardy Panna Iga Swiatek
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