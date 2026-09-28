Pekingi tenisztorna: Bondár Szabalenkával, Udvardy Swiatekkel találkozhat

A női teniszezők világranglistáján 64. Bondár Anna, a 94. helyen álló Renata Zarazúa ellen kezdi meg a küzdelmeket a pekingi WTA 1000-es tornán. Amennyiben a múlt heti Szöulban elődöntős magyar játékos sikerrel veszi az első fordulót, a második helyen kiemelt Arina Szabalenkával küzdhet meg a legjobb 32 közé jutásért – a női versenyeket szervező WTA honlapja szerint. A fehérorosz kiválóság mind a négy egyéni Grand Slam-tornagyőzelmét keménypályán aratta.

A világranglistán 79. Udvardy Pannának sem lesz könnyű dolga, ha túljut a hazai közönség előtt szabadkártyával induló Kao Hszin-jün (244.), rá ugyanis a nyolcadikként rangsorolt, eddig hat Grand Slam-győzelmet arató lengyel Iga Swiatek vár a második fordulóban.