US Open: nagy csatában verte volt honfitársát az idei Garros-bajnok; Swiatek is búcsúzott

Nagy csatát sejtetett a két egykori honfitárs, Mirra Andrejeva és Anastasia Potapova – utóbbi mindössze 2025 óta versenyez osztrák színekben – nyolcaddöntős meccse az amerikai nemzetközi nyílt teniszbajnokság női egyesének nyolcaddöntőjében. Aki erre számított, annak nem is kellett csalódnia, már az első játszmában kiélezett küzdelem folyt, ám valamelyest Potapova tűnt magabiztosabbnak 2026 Roland Garros-bajnokánál. A felvonást végül az döntötte el, hogy Andrejeva lényegesen több ki nem kényszerített hibát követett el ellenfelénél, aki a legjobbkor, 6:5-ös vezetésénél tudta másodszor elvenni a még mindig orosz hölgy adogatójátékát.

A második felvonásban Andrejeva adta meg egy brékkel az alaphangot – ezt Potapova a negyedik játékban még egalizálni tudta, de az egyre jobban játékba lendülő és sokkal koncentráltabban teniszező párizsi bajnoknő három gémmel később megint remekelt fogadóként, ami elég volt ahhoz, hogy 6:4-gyel kiegyenlítse a játszmaarányt.

A döntő szettben három játékon keresztül mindig a fogadó járt túl az adogató eszén, először Andrejevának sikerült „összeraknia” a szervajátékát, ami egyben azt is eredményezte, hogy brékelőnyből vághatott neki a a meccs „hajrájának”. Mivel ezután mind a ketten hozták az adogatógémjeiket, Potapova ellenfele 5:3-as vezetésénél már a meccsben maradásért szervált, amikor egy rossz lépés következtében a térdét kellett kezelésbe venni. Ám így is beleállt a küzdelembe, de nagyjából egy helyből kellett teniszeznie – ráadásul könnyek között – így kettejük ötödik egymás elleni mérkőzésén Andrejeva negyedszer győzött, és bejutott a negyeddöntőbe.

Egy másik nagymenő, Iga Swiatek viszont elbúcsúzott a további küzdelmektől. A lengyelek hatszoros Grand Slam-tornagyőztesét, aki már tudja, milyen New Yorkban nyerni – a US Open 2022-es kiírásában diadalmaskodott – az olimpiai bajnok kínai Cseng Csin-ven győzte le két játszmában, 1 óra 53 perc alatt 7:5, 6:3-ra. Az ázsiai játékos, aki sérülése miatt jelenleg csak 121. a világranglistán, 2023 és 2024 után harmadszor jutott nyolc közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, de elődöntőt még sosem játszott. Cseng Csin-ven a következő körben az esti Oszaka Naomi–Jelena Ribakina mérkőzés győztesével játszik.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐK

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Andrejeva (orosz, 5.)–Potapova (osztrák, 24.) 5:7, 6:4, 6:3

Cseng Csin-ven (kínai)–Swiatek (lengyel, 8.) 7:5, 6:3



