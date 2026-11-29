Filipe Celikkaya: Gundel-Takács Bence védései miatt végig reménykedtem a pontszerzésben
Borbély Balázs, a Ferencvárosi TC vezetőedzője
– A Ferencváros legutóbbi három győztes bajnokiján a második félidőben sokkal hatékonyabb volt a csapat. Fizikailag őrli fel a Fradi az ellenfeleit a szünet után?
– Annak ellenére, hogy a gólt ismét a második játékrészben szereztük, kilencven percen át domináltunk, végig a kezünkben tartottuk a meccset. Az első félidőben nem volt megfelelő tempója a játékunknak, de megvolt hátul a stabilitás. A szünet után gyorsabbak voltunk, jobban támadtuk a területeket, helyzeteink voltak, gólt szereztünk. Ha reálisabb a végeredmény, három-négy góllal nyertünk volna. Az NB I-ben nincs könnyű meccs, minden ellenfél felkészül belőlünk, óvatosan kezdi a találkozót, behúzódik ellenünk, és mi tizenhárom mérkőzéssel többet játszottunk az idényben, mint a ZTE. Ezek nem kifogások, csak tények.
– Amikor Marius Corbu és Madarász Ádám egyszerre van a pályán, általában Corbu játszik a csatár mögött, Madarász pedig védekező középpályás. Most fordítva történt. Mi alapján dönt ebben?
– Corbu igazi posztja szerintem a nyolcas, vagyis ha mélyebben játszik. Tízesben, a csatár mögött kevésbé erős, bár abban is jó. Madarász fiatalabb, kevésbé tapasztalt, de agresszív, jól lő kapura, tudja támadni a területet. Ezért döntöttem ma így, és szerintem jól is működött, különösen a második félidőben.
– A héten egy podcastben említette, hogy Naby Keita „nincs olyan mentális állapotban, hogy segíteni tudja a csapatot”. Mondana erről valamit bővebben?
– Nem tudok többet mondani annál, mint amit a cseh sajtóban elmondtam.
Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője
– Az első félidő alapján elképzelhetőnek tűnt a döntetlen is. Mi kellett volna hozzá?
– A szünetben az állással elégedett lehettem, de a játékkal nem igazán, nem volt elég lehetőségünk, és a hazaiak jobbak voltak a labdával. Ha a fordulás után, nulla-nullánál nem a kapufát találjuk el, és vezetést szerzünk, onnantól tudtunk volna kontrázni, és nyerhettünk is volna, ha akkor betalálunk. Ehelyett az FTC került előnybe egy hiba után, nem zártuk le jól a területet. Gundel-Takács Bence remek munkát végzett, az ő védései miatt végig reménykedtem a pontszerzésben.
– Tele a csapata technikás támadójátékosokkal, de az elmúlt három bajnokin összesen egy gólt szerzett. Mi ennek az oka?
– Nem a technikán múlik, hanem azon, hogy a helyzeteknél képesek vagyunk-e jó döntéseket hozni. Megvoltak a lehetőségeink a Paks és a Vasas ellen is. Sok a fiatal játékosunk, sokat dolgozunk velük ezen, próbáljuk fejleszteni őket, hogy jobb döntéseket hozzanak a kapu előtt. Ezen a területen kell a legtöbbet és a leggyorsabban fejlődniük.
– Míg hazai pályán a ZTE a bajnokság legjobb csapata, idegenben a legrosszabb. Miért megy ilyen gyengén a csapatnak vendégként?
– Ha így is el tudjuk érni a célunkat az idény végén, hogy csak otthon gyűjtjük a pontokat, akkor is elégedett leszek. Szeretnénk idegenben is jól szerepelni, nem azt nézzük soha, hogy hol játszunk, mindig a következő ellenfélre koncentrálunk. De szerencsére most két hazai meccsünk jön egymás után.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–0 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 6311 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Máyer Gábor)
FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 77.), Nagy Á., Corbu – Yusuf (Maiga, 87.), Joseph (Lisztes, 87.), Arzani (Zachariassen, 77.). Vezetőedző: Borbély Balázs
ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Peraza, F. Vera, J. Calderón – Amato, Krevszun, Kiss B. (L. Alfonso, 81.) – Marlon Santos (M. Richards, 81.), M. Machado, Maxsuell (A. Henrique, 61.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Gólszerző: Joseph (57.)
Sárga lap: Arzani (37.), Corbu (39.), Cadu (46.), ill. Csonka A. (44.), Maxsuell (51.)