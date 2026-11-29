Borbély Balázs, a Ferencvárosi TC vezetőedzője

– A Ferencváros legutóbbi három győztes bajnokiján a második félidőben sokkal hatékonyabb volt a csapat. Fizikailag őrli fel a Fradi az ellenfeleit a szünet után?

– Annak ellenére, hogy a gólt ismét a második játékrészben szereztük, kilencven percen át domináltunk, végig a kezünkben tartottuk a meccset. Az első félidőben nem volt megfelelő tempója a játékunknak, de megvolt hátul a stabilitás. A szünet után gyorsabbak voltunk, jobban támadtuk a területeket, helyzeteink voltak, gólt szereztünk. Ha reálisabb a végeredmény, három-négy góllal nyertünk volna. Az NB I-ben nincs könnyű meccs, minden ellenfél felkészül belőlünk, óvatosan kezdi a találkozót, behúzódik ellenünk, és mi tizenhárom mérkőzéssel többet játszottunk az idényben, mint a ZTE. Ezek nem kifogások, csak tények.

– Amikor Marius Corbu és Madarász Ádám egyszerre van a pályán, általában Corbu játszik a csatár mögött, Madarász pedig védekező középpályás. Most fordítva történt. Mi alapján dönt ebben?

– Corbu igazi posztja szerintem a nyolcas, vagyis ha mélyebben játszik. Tízesben, a csatár mögött kevésbé erős, bár abban is jó. Madarász fiatalabb, kevésbé tapasztalt, de agresszív, jól lő kapura, tudja támadni a területet. Ezért döntöttem ma így, és szerintem jól is működött, különösen a második félidőben.

– A héten egy podcastben említette, hogy Naby Keita „nincs olyan mentális állapotban, hogy segíteni tudja a csapatot”. Mondana erről valamit bővebben?

– Nem tudok többet mondani annál, mint amit a cseh sajtóban elmondtam.

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Az első félidő alapján elképzelhetőnek tűnt a döntetlen is. Mi kellett volna hozzá?

– A szünetben az állással elégedett lehettem, de a játékkal nem igazán, nem volt elég lehetőségünk, és a hazaiak jobbak voltak a labdával. Ha a fordulás után, nulla-nullánál nem a kapufát találjuk el, és vezetést szerzünk, onnantól tudtunk volna kontrázni, és nyerhettünk is volna, ha akkor betalálunk. Ehelyett az FTC került előnybe egy hiba után, nem zártuk le jól a területet. Gundel-Takács Bence remek munkát végzett, az ő védései miatt végig reménykedtem a pontszerzésben.

– Tele a csapata technikás támadójátékosokkal, de az elmúlt három bajnokin összesen egy gólt szerzett. Mi ennek az oka?

– Nem a technikán múlik, hanem azon, hogy a helyzeteknél képesek vagyunk-e jó döntéseket hozni. Megvoltak a lehetőségeink a Paks és a Vasas ellen is. Sok a fiatal játékosunk, sokat dolgozunk velük ezen, próbáljuk fejleszteni őket, hogy jobb döntéseket hozzanak a kapu előtt. Ezen a területen kell a legtöbbet és a leggyorsabban fejlődniük.

– Míg hazai pályán a ZTE a bajnokság legjobb csapata, idegenben a legrosszabb. Miért megy ilyen gyengén a csapatnak vendégként?

– Ha így is el tudjuk érni a célunkat az idény végén, hogy csak otthon gyűjtjük a pontokat, akkor is elégedett leszek. Szeretnénk idegenben is jól szerepelni, nem azt nézzük soha, hogy hol játszunk, mindig a következő ellenfélre koncentrálunk. De szerencsére most két hazai meccsünk jön egymás után.