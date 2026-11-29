

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–3

Paks, Fehérvári úti stadion, 2217 néző. Vezette: Derdák Marcell (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)

PAKS: Kovácsik – Győrfi (Simut, 78.), Vas, Kinyik, Vécsei (Debreceni, 79.), Silye – Papp K. (Hahn, 90+1.), Horváth Kevin (Windecker, 78.), Haraszti (Balogh B., 84.) – Pető M., Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Szolnoki, Harutrutjan, Nagy Zs. (Krupa, 77.) – Duarte, Kern (Varga Zsombor, a szünetben) – Dárdai P., Nissilä (Lukács D., 61.), Vékony (Ormonde-Ottewill, a szünetben) – Németh A. (Colley, 61.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Silye (12.), Szalai J. (45+1., 60.). ill. Nagy Zs. (43.), Dárdai P. (76.), Krupa (89.)

Sárga lap: Dárdai P. (90.), Szolnoki (90+4.)

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Az azért várható volt, hogy a Paks–Puskás Akadémia bajnokin senki nem akarja majd szétkapni a várost, így az a három rendőrautó is túlzásnak tűnt, ami a Fehérvári úton sorakozott – annál inkább ezt igyekeztek tenni egymással a két csapat játékosai. Erről árulkodott legalábbis a tempó, amit az első perctől diktáltak, persze próbáltak volna ácsorogni a nulla fokban… Ez azért nem azt jelenti, hogy mindig ilyen fagyos időben kellene meccset rendezni – köszönjük, nem –, ám sokadszor is bebizonyosodott, tudnak már az NB I-es labdarúgóink kellően intenzíven futballozni.

A Paks járt ebben az élen, a zöld-fehéreknek is leginkább a jobb oldaluk, ahol nagyszerűen kevergetett a Győrfi Milán, Horvát Kevin, valamint a gyakran odakeveredő Pető Milán hármas. A kétszeres válogatott támadó középpályás az egész pályát bejátszotta, és ha a számlájára is írható, hogy a felcsútiak egyenlítése előtt nem a legjobban szabadított fel, pont olyan teljesítményt nyújtott, amilyet egy állandó válogatott kerettagságra áhítozó, 21 éves futballistának kell. Érezhetően képes kirobbanni a labdával, ritmust váltani, ami idehaza fájó hiány, azt meg rendre igazolja, milyen remek rúgótechnikát örökölt az abban ugyancsak extra, korábbi 14-szeres válogatott, edzőként legutóbb a Videotont irányító édesapjától. Ezt bizony a második félidő elején is megmutatta a szerény számú publikumnak, amikor mintegy 23 méterről trafálta telibe a felső lécet.

Nem csak ő, csapata is nagyjából úgy játszott, ahogy az utóbbi évek, jellemzően nemzetközi kupaszereplést érő teljesítményei azt megkövetelik: ha a Paks kiment ember ember ellen, jellemzően labdát szerzett, és abból veszélyes átmeneteket produkált, de ha hátulról kellett támadást építenie, úgy is el tudott jutni a vendégek támadóharmadába.

(Fotó: Árvai Károly)

Olyannyira élénken kezdtek a hazaiak, hogy Lehoczki Bendegúznak mindjárt a meccs elején védenie kellett Győrfi Milán lövését, de akkor még elég jól reagált a Puskás Akadémia, és egy szöglet után fejesből próbára tette Kovácsik Ádámot. A 35 éves, tapasztalt kapus akkor is a helyén volt, ahogy Dárdai Pál két későbbi kísérleténél szintén. A látogatók legveszélyesebben játszó embere előbb a 22. percben tesztelte a hazaiak kesztyűsét, ő azonban leért a hosszú sarokra érkező lapos lövésre, bő tíz perccel később pedig, amikor a bal oldalon lépett be a tizenhatoson belülre a felcsúti tízes, lábbal védte kísérletét. Nem mondhatjuk, hogy azzal minden puskaporát előtte a vendégegyüttes, mert maradt még egy töltény, amellyel talált is: az első félidő hajrájában Nagy Zsolt váltotta gólra a labdaszerzés utáni lehetőséget. Azzal egyenlített Felcsút büszkesége, merthogy a vezetést a 12. percben egy okos Silye Erik-góllal a Paks szerezte meg.

S ha azt is gondolhatták hívei, a kedvencek a második félidőben mindent kezdhetnek elölről, hamar jött a válasz: Haraszti Zsolt ment el a bal oldalon, jól centerezett, Szalai József pedig második próbálkozásra betalált.

Egy órányi játék után meg újra – mondjuk úgy, jó centerhez illően megint jókor volt jó helyen –, duplájával pedig mintegy jelezte, Paksról nem csak Pető Milánt érdemes a szövetségi kapitánynak figyelni, hanem ismét őt is.

A harmadik paksi góllal úgy tűnt, el is dőlt az összecsapás – még ha Dárdai Pál szépített is –, és hogy a Puskás Akadémia tartja magát jó (vagy rossz, megközelítés kérdése) szokásához, és vagy nyer, vagy veszít. A felcsútiak azonban nem akartak beletörődni a vereségbe, és egy szöglet után, Krupa Zsolt jóvoltából elvittek egy pontot Paksról. Ami igencsak értékes, mert ha mindig így játszik eztán a Paks, és persze a helyzeteit még jobb százalékkal használja ki (és a végén sem hagy ki…), olyan sok csapatnak nem terem majd babér stadionjában. 3–3