A La Gazzetta dello Sport beharangozója szerint „kemény próbatétel” várt a Napolira a Sassuolo otthonában: Massimiliano Allegri együttese a hétközi, Manchester City elleni idegenbeli döntetlen után szeretett volna három pontot szerezni, hogy zárkózzon az élbolyhoz a Serie A-ban, azonban nem volt könnyű dolga, az ellenfélnek ugyanis a kiesés ellen vívott csatában szintén nagy szüksége volt a pontokra. Allegri számára mellesleg különleges volt az összecsapás, hiszen a 2007–2008-as idényben még a Sassuolo padján ült, mi több, a harmadik vonalból feljuttatta a másodosztályba az együttest.

Az első félidő helyzetek nélkül zajlott, a gól nélküli döntetlen teljesen meg is felelt a játék képének. A fordulás után sem pörögtek fel az események, továbbra is unalmas meccset láthatott a közönség, komolyabb helyzetek nélkül.

A 90+2. percben a nápolyiak kezezés miatt tizenegyest reklamáltak, a játékvezető azonban nem jelzett semmit, így maradt a gól nélküli döntetlen. A Napoli így nem tudott feljebb kapaszkodni a középmezőnyből, és a Sassuolo is maradt a kieső zónában.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Napoli 0–0

Udinese–Fiorentina 1–0 (Lovric 8.)

Roma–Monza 4–0 (Malen 12., Soulé 24., 36., Castro 90+1.)

KÉSŐBB

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., P. Sucic 45+3. – 11-esből)

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Venezia–Bologna 0–0

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)