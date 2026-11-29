Már a második percben megtört a jég a Riazorban, miután Lamine Yamal a 16-os sarkától centerezett, a labdába viszont senki nem ért bele, így az a jobb alsó sarokba gurult. A Depor szinte azonnal válaszolhatott volna, de Yeremay Hernández ziccerben az önző megoldást választotta, és Joan Garcíába bikázta a labdát. A 9. percben ezzel együtt összejött az egyenlítés az újoncnak, miután Pierre-Emerick Aubameyang szerelte Pau Cubarsít, majd a gólhelyzetet kihasználva, García fölött emelt a hálóba, így bevette korábbi csapata kapuját. A 15. percben közel járt a fordításhoz is a Depor, de Nsongo fejesét García bravúrral védte. A kihagyott lehetőség öt perccel később bosszulta meg magát, Gordon bal oldalról érkező beadását Dani Olmo bólintotta a kapuba. A folytatásban is a címvédő dominált, a 29. percben Yamal találta el a kapufát, majd Raphinha éles szögből leadott lövését kellett kitornásznia Leo Románnak. A Deportivo kapusa néhány perccel később Cubarsí löketét is védte, majd további két Barca-lehetőség is azon ment el, hogy a katalán támadók rosszul céloztak – csak kapusának és a szerencsének köszönhette a galíciai gárda, hogy minimális hátrányban volt a szünetben.

A fordulás után sem kellett sokat várni az első barcelonai gólig, ezúttal Raphinha csúsztatott fejese növelte a katalán előnyt. Az 59. percben Yamal lőtt egy lesgólt, majd a hajrába érkezve ismét Leo Románnak kellett védenie – ezúttal Gordon veszélyeztetett. A 83. percben megszületett a negyedik Barca-gól is, Gordon levágódó lövésére Raphinha csapott le, s beverte közelről saját maga második, csapata negyedik találatát. Ami a Deport illeti, a hazaiak a tetemes hátrány dacára becsülettel támadtak, de Joan García több gólt nem engedélyezett nekik – sőt, Yamal a ráadásban megrúgatta Raphinhával a mesterhármast is, így kiütés lett a vége. A Barcelona ezzel a sikerével kihasználta a Real Madrid szombat esti botlását, és öt, illetve hat pontra növelte előnyét fővárosi ellenlábasai előtt. 1–5

Egy kis stat: még csak november van, de Raphinha már 27 gólban vett részt minden sorozatot figyelembe véve.

Nem bírt egymással a Valencia és az Osasuna A játéknap első mérkőzésén a gól nélküli első félidőt követően Rubén García szerzett vezetést a pamplonaiaknak, de a 74. percben Hugo Duro egalizált, így Javier Aguirre csapata egy pontot a Mestallában tudott tartani. 1–1

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Valencia–Osasuna 1–1 (Duro 74., ill. R. García 63.)

Deportivo–Barcelona 1–5 (Aubameyang 9., il. Yamal 2., Olmo 20., Raphinha 50., 83., 90+1.)

Később

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Betis–Rayo Vallecano 0–1 (De Frutos 72.)

Málaga–Athletic Bilbao 3–4 (Cajuste 36., A. Nino 49., 83., ill. Sancet 27., Berenguer 34., N. Williams 38., Rincón 44.)

Elche–Atlético Madrid 2–3 (M. Neto 27., B. Sangaré 48., ill. Grimaldo 5. – 11-esből, Li Kang In 7., J. Álvarez 41.)

Real Madrid–Alavés 1–2 (K. Mbappé 69., ill. Toni Martínez 21., Ángel Pérez 61.)

Pénteken játszották

Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)