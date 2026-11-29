Szlovákiával szemben végezheti el az utolsó simításokat a Golovin-csapat a csütörtökön kezdődő kontinenstornára: Magyarország–Szlovákia – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA
Magyarország–Szlovákia (14–10) – élőben az NSO-n!
A NŐI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)
Cikkünk folyamatosan frissül.
Legfrissebb hírek
Jó hajrával négy góllal nyertünk az osztrákok ellen
Kézilabda
2026.11.27. 19:40
Szinte biztossá vált a Tatabánya kiesése az Európa-ligában
Kézilabda
2026.11.24. 21:39