A szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Vas – aki két nappal korábban a nyitó vk-viadalon, Ostravában nyolcadik lett – ezúttal 1 perc 11 másodperces lemaradással szerezte meg az újabb top tízes helyezést a Lidl-Treknek. A magyar bajnok Bruchner Regina a procyclingstats adatai alapján négyperces hátránnyal a 37. lett a 74 induló közül. A versenyt az olasz Sara Casasola nyerte meg az Európa-bajnoki ezüstérmes luxemburgi Marie Schreiber és a brit Zoe Bäckstedt előtt.

A szabadstílusú BMX-esek flatland vk-sorozatában Mondics Anna bronzérmet nyert Szakaiban (Japán) a magyar szövetség közösségi oldalának bejegyzése alapján, Kádár Veronika pedig a harmadik helyen zárta a vk-összetettet.