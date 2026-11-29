Noha a Mercedes-fölény kitartott a Katari Nagydíj időmérőjén is, házon belül őrségváltás történt: a három szabadedzésen élen záró Andrea Kimi Antonelli 128 ezreddel maradt alul a csapattársával, George Russell-lel szemben, így a brit pilóta Azerbajdzsán után újra az élről várhatta a piros lámpák kialvását, míg az „ezüstnyilak” Kanada óta először osztoztak az első rajtsoron.

A másodikból a McLaren kettős, Lando Norris és Oscar Piastri, míg a harmadikból a két Red Bull, Isack Hadjar és Max Verstappen indulhatott. Az egész hétvégén gyenge tempót mutató Ferrari a hetedik és a kilencedik pozíciót szerezte meg: Charles Leclerc és Lewis Hamilton közé Arvid Lindblad ékelődött be, míg az első tízes sorát Liam Lawson zárta.

A kvalifikáció után egy ponton változott a rajtsorrend: a tizenötödik Rafael Camara utólag 3 rajhelyes büntetést kapott Gabriel Bortoleto feltartásáért. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. és Alexander Albon lépett egy pozíciót előre a rajtrácson.

Ami a gumistratégiát illeti, a Pirelli már a futamhétvége előtt meghatározta, hogy egy adott szetten legfeljebb 27 kört lehet teljesíteni, ami legalább két kiállásos futamot vetített előre. A versenyzők közül ketten, Franco Colapinto és Sergio Pérez döntött a kemény gumi mellett, míg a többiek közepesen vágtak neki az 57 körös versenynek.

Russell jó rugaszkodott el, és sikerült megtartania a vezetést Antonelli előtt, a kettős mögött Piastri fordult el, majd az egymással küzdő Hadjar és Verstappen sorolt be az első öt helyen, miután Norris kerekei kipörögtek a rajtnál, és egészen a hatodik pozícióig esett hátra. A két Ferrari-versenyző közül Hamilton rajtja alakult jobban, a hétszeres bajnok a hetedik helyre lépett előre, őt Leclerc, Lawson és Bearman követte a top 10-ben, miután a Racing Bullsok csatája közben Lindblad kiszorult a pálya szélére és egy reklámtáblát is eltalált, amit követően az utolsó helyre esett vissza.

Míg Russell nem tudta leszakítani magáról Antonellit, és a két Mercedes csatázni kezdett az élen, hátrébb megszilárdulni látszódott a sorrend. Az „ezüstnyilak” összecsapásának végül a csapat vetett véget, miután megkérte az olaszt, hogy ne támadja a csapattársát. Hátrébb is utasítás döntött a házon belüli párharc alakulásáról: a Red Bull Hadjart kérte meg arra, hogy engedje el Verstappent maga mellett, aminek eleget is tett a hatodik körben.

A versenyirányítás a 12. körben virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el a pályára került törmelékek miatt. Noha addigra néhány pilóta már megejtette az első bokszkiállását, a rövid korlátozás során az élmezőny nagy része is kijött kerékcserére, a kivételt a Ferrari jelentette, amelyik rövid időre a vezetést is átvette. A csapattársát közvetlen a vsc-fázis után megelőző Leclerc a 16., míg Hamilton egy körrel később állt ki. A monacói a lassú kerékcsere után a top 10-en kívülre került, míg a brit a hatodik helyről folytathatta, miután megelőzte a 27 körös limitet maximálisan kihasználó Colapintót.

A kerékcserék lecsengése után Russell vezetett, méghozzá csaknem 9 másodperccel Antonelli előtt, hiszen a csapatok jó része a korlátozás alatt dupla kiállást hajtott végre, amin a hátul haladó vesztett rajta. A két Mercedest Piastri követte, majd Verstappen és Norris érkezett a top 5-ben. Bár Russell jelentős előnyre tett szert a kiállásnál, Antonelli folyamatosan lopta mögötte a távolságot, és a 29. körre teljesen fel is ért a márkatársára. A csapat ekkor mindkét pilótát arra kérte, hogy tisztán harcoljon, miközben Russellt arról is tájékoztatta, hogy sérülés van az autóján, amit a soron következő bokszkiállásnál megpróbál orvosolni.

A második kerékcserés hullámot Leclerc nyitotta meg a 31. körben, őt egy körrel később a Red Bull kettőse, majd Piastri is követte az élmezőnyből. Russell a 35. körben állt ki az élről, azonban hiába veszített sok időt, a szerelők végül nem tudták teljesen eltávolítani a gépéről beragadó elemdarabot. Az újabb kiállások után Antonelli vezette fel a mezőny Russell előtt, majd Piastri, Verstappen, Norris sorrend alakult ki az első öt pozícióban, míg a Ferrari kettőse a hatodik-hetedik pozícióban haladt.

Antonelli körről körre húzott el az élen, és a 40. körre már több mint 10 másodperccel előzte meg Russellt. Hátrébb Norris zárkózott fel Verstappenre, míg az Aston Martin kénytelen volt mindkét autójával feladni a küzdelmet: Lance Stroll hátpanasz, Fernando Alonso pedig az akkumulátor meghibásodása miatt állt ki.

Antonelli a 45. körben csapatrádión ajánlotta fel, hogy kész átadni a győzelmet Russellnek, az előnye azonban akkorra már a 15 szekundumot súrolta. Az olasz végül több mint 30 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Russell előtt, így a Mercedes Kanada óta először kettős sikert ünnepelhetett. A dobogó alsó fokára Piastri állhatott fel, majd a bajnoki második helyet bebiztosító Verstappen, valamint Norris zárta az első ötös sorát. A két Ferrari a hatodik-hetedik helyen ért célba, miután a csapat a végén arra kérte Leclerc-t, hogy tartsa a pozíciót Hamilton mögött. Hadjar, Lawson és Bortoleto egészítette ki a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjjal.



KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. George Russell Mercedes 31.476 mp h. 3. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 33.017 mp h. 4. Max Verstappen Red Bull-Ford 34.254 mp h. 5. Lando Norris McLaren-Mercedes 39.131 mp h. 6. Lewis Hamilton Ferrari 57.518 mp h. 7. Charles Leclerc Ferrari 58.001 mp h. 8. Isack Hadjar Red Bull-Ford 59.323 mp h. 9. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 11. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 15. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Rafael Camara Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Fernando Alonso Aston Martin-Honda 34 Lance Stroll Aston Martin-Honda 25 Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 12

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli* 427 2. Max Verstappen 316 3. George Russell 282 4. Lewis Hamilton 275 5. Lando Norris 274 6. Charles Leclerc 256 7. Oscar Piastri 182 8. Isack Hadjar 126 9. Liam Lawson 91 10. Pierre Gasly 52 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 35 13. Oliver Bearman 23 14. Gabriel Bortoleto 15 15. Nico Hülkenberg 14 16. Carlos Sainz 11 17. Esteban Ocon 7 18. Fernando Alonso 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1 21. Hirakava Rjó 1 *: már bajnok.