Kettős Mercedes-győzelem Katarban; a McLaren visszazárkózott a Red Bullra a konstruktőri tabellán
Noha a Mercedes-fölény kitartott a Katari Nagydíj időmérőjén is, házon belül őrségváltás történt: a három szabadedzésen élen záró Andrea Kimi Antonelli 128 ezreddel maradt alul a csapattársával, George Russell-lel szemben, így a brit pilóta Azerbajdzsán után újra az élről várhatta a piros lámpák kialvását, míg az „ezüstnyilak” Kanada óta először osztoztak az első rajtsoron.
A másodikból a McLaren kettős, Lando Norris és Oscar Piastri, míg a harmadikból a két Red Bull, Isack Hadjar és Max Verstappen indulhatott. Az egész hétvégén gyenge tempót mutató Ferrari a hetedik és a kilencedik pozíciót szerezte meg: Charles Leclerc és Lewis Hamilton közé Arvid Lindblad ékelődött be, míg az első tízes sorát Liam Lawson zárta.
A kvalifikáció után egy ponton változott a rajtsorrend: a tizenötödik Rafael Camara utólag 3 rajhelyes büntetést kapott Gabriel Bortoleto feltartásáért. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. és Alexander Albon lépett egy pozíciót előre a rajtrácson.
Ami a gumistratégiát illeti, a Pirelli már a futamhétvége előtt meghatározta, hogy egy adott szetten legfeljebb 27 kört lehet teljesíteni, ami legalább két kiállásos futamot vetített előre. A versenyzők közül ketten, Franco Colapinto és Sergio Pérez döntött a kemény gumi mellett, míg a többiek közepesen vágtak neki az 57 körös versenynek.
Russell jó rugaszkodott el, és sikerült megtartania a vezetést Antonelli előtt, a kettős mögött Piastri fordult el, majd az egymással küzdő Hadjar és Verstappen sorolt be az első öt helyen, miután Norris kerekei kipörögtek a rajtnál, és egészen a hatodik pozícióig esett hátra. A két Ferrari-versenyző közül Hamilton rajtja alakult jobban, a hétszeres bajnok a hetedik helyre lépett előre, őt Leclerc, Lawson és Bearman követte a top 10-ben, miután a Racing Bullsok csatája közben Lindblad kiszorult a pálya szélére és egy reklámtáblát is eltalált, amit követően az utolsó helyre esett vissza.
Míg Russell nem tudta leszakítani magáról Antonellit, és a két Mercedes csatázni kezdett az élen, hátrébb megszilárdulni látszódott a sorrend. Az „ezüstnyilak” összecsapásának végül a csapat vetett véget, miután megkérte az olaszt, hogy ne támadja a csapattársát. Hátrébb is utasítás döntött a házon belüli párharc alakulásáról: a Red Bull Hadjart kérte meg arra, hogy engedje el Verstappent maga mellett, aminek eleget is tett a hatodik körben.
A versenyirányítás a 12. körben virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el a pályára került törmelékek miatt. Noha addigra néhány pilóta már megejtette az első bokszkiállását, a rövid korlátozás során az élmezőny nagy része is kijött kerékcserére, a kivételt a Ferrari jelentette, amelyik rövid időre a vezetést is átvette. A csapattársát közvetlen a vsc-fázis után megelőző Leclerc a 16., míg Hamilton egy körrel később állt ki. A monacói a lassú kerékcsere után a top 10-en kívülre került, míg a brit a hatodik helyről folytathatta, miután megelőzte a 27 körös limitet maximálisan kihasználó Colapintót.
A kerékcserék lecsengése után Russell vezetett, méghozzá csaknem 9 másodperccel Antonelli előtt, hiszen a csapatok jó része a korlátozás alatt dupla kiállást hajtott végre, amin a hátul haladó vesztett rajta. A két Mercedest Piastri követte, majd Verstappen és Norris érkezett a top 5-ben. Bár Russell jelentős előnyre tett szert a kiállásnál, Antonelli folyamatosan lopta mögötte a távolságot, és a 29. körre teljesen fel is ért a márkatársára. A csapat ekkor mindkét pilótát arra kérte, hogy tisztán harcoljon, miközben Russellt arról is tájékoztatta, hogy sérülés van az autóján, amit a soron következő bokszkiállásnál megpróbál orvosolni.
A második kerékcserés hullámot Leclerc nyitotta meg a 31. körben, őt egy körrel később a Red Bull kettőse, majd Piastri is követte az élmezőnyből. Russell a 35. körben állt ki az élről, azonban hiába veszített sok időt, a szerelők végül nem tudták teljesen eltávolítani a gépéről beragadó elemdarabot. Az újabb kiállások után Antonelli vezette fel a mezőny Russell előtt, majd Piastri, Verstappen, Norris sorrend alakult ki az első öt pozícióban, míg a Ferrari kettőse a hatodik-hetedik pozícióban haladt.
Antonelli körről körre húzott el az élen, és a 40. körre már több mint 10 másodperccel előzte meg Russellt. Hátrébb Norris zárkózott fel Verstappenre, míg az Aston Martin kénytelen volt mindkét autójával feladni a küzdelmet: Lance Stroll hátpanasz, Fernando Alonso pedig az akkumulátor meghibásodása miatt állt ki.
Antonelli a 45. körben csapatrádión ajánlotta fel, hogy kész átadni a győzelmet Russellnek, az előnye azonban akkorra már a 15 szekundumot súrolta. Az olasz végül több mint 30 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Russell előtt, így a Mercedes Kanada óta először kettős sikert ünnepelhetett. A dobogó alsó fokára Piastri állhatott fel, majd a bajnoki második helyet bebiztosító Verstappen, valamint Norris zárta az első ötös sorát. A két Ferrari a hatodik-hetedik helyen ért célba, miután a csapat a végén arra kérte Leclerc-t, hogy tartsa a pozíciót Hamilton mögött. Hadjar, Lawson és Bortoleto egészítette ki a pontszerzők sorát.
Folytatás jövő hétvégén az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjjal.
KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|George Russell
|Mercedes
|31.476 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|33.017 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|34.254 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|39.131 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|57.518 mp h.
|7.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|58.001 mp h.
|8.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|59.323 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|34
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|25
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|12
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|427
|2.
|Max Verstappen
|316
|3.
|George Russell
|282
|4.
|Lewis Hamilton
|275
|5.
|Lando Norris
|274
|6.
|Charles Leclerc
|256
|7.
|Oscar Piastri
|182
|8.
|Isack Hadjar
|126
|9.
|Liam Lawson
|91
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|15
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|709
|2.
|Ferrari
|531
|3.
|Red Bull-Ford
|456
|4.
|McLaren-Mercedes
|456
|5.
|Racing Bulls-Ford
|116
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|29
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.077
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:22.400
|Időmérő
|1. Russell 1:21.695
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Piastri
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00