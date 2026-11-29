LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 6311 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Máyer Gábor)

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 77.), Nagy Á., Corbu – Yusuf (Maiga, 87.), Joseph (Lisztes, 87.), Arzani (Zachariassen, 77.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Peraza, F. Vera, J. Calderón – Amato, Krevszun, Kiss B. (L. Alfonso, 81.) – Marlon Santos (M. Richards, 81.), M. Machado, Maxsuell (A. Henrique, 61.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Joseph (57.)

Sárga lap: Arzani (37.), Corbu (39.), Cadu (46.), ill. Csonka A. (44.), Maxsuell (51.)