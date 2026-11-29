LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 0–3 (0–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Juhász Bálint (Halmai Kristóf, Bertalan Dávid)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Lakatos K., Helembai – Radics (Dencinger, 60.), Ásványi (Nemes M., 79.) – Benkő P. (Pesti, 6.), Somfalvi (Holló, 72.), Sipos Z. (Komlósi, 72.) – Zahorán. Vezetőedző: Visinka Ede

DVTK: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári Cs., Kecskés – Révész, Holdampf, Galántai (Bényei, a szünetben), Mucsányi Márk (Ádám L., 82.) – Molnár G. (Vass L., 79.), Borvető (Babinszky B., 65.), Medgyes Z. (Gálfi, 79.). Megbízott vezetőedző: Márton István

Gólszerző: Molnár G. (50., 69.), Babinszky B. (77.)

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Hatvan percig bírtuk feltartóztatni a Molnár Gábor vezérelte Diósgyőrt. Addig jól játszottunk, helyzeteink voltak, a hajrára azonban elfogytunk...

Márton István: – A szombati eredmények ismeretében különösen fontos volt számunkra a mérkőzés. Döcögősen indult, de a második félidőben már nem volt kérdéses a győzelmünk, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Szekszárdi Milán (26) és társai jól zárták az őszt (Fotó: Szabó Kriszitián/DVTK)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bátran kezdett a sereghajtó, már az első percben bravúrral kellett védenie Dojcsák Bencének. Tíz perc elteltével aztán megérkezett a mérkőzésbe a Diósgyőr, ám Visinka Ede jól megszervezte csapata játékát, így nem igen talált fogást a hazaiakon a meddő mezőnyfölényben futballozó borsodi alakulat. Sőt, a mozgékony Benkő Péter a jobb oldalról indulva többször is zavarba hozta a vendégek bal oldali védelmét. Az első félidő alapján jogosan reménykedhettek a hazai szurkolók egy esetleges pontszerzésben.

Molnár Gábor (pirosban) duplázott (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

A térfélcserét követően azonban egy sokkal határozottabb, agresszívabb Diósgyőr jött ki a pályára, és Molnár Gábor vezérletével sorra alakította ki a helyzeteket. A vezető találat megszerzése után már csak idő kérdése volt, hogy mikor varrják el végleg a szálakat a vendégek – a félidő dereka után Molnár Gábor és Babinszky Bence megtette. Amennyiben a fiatal Bozó Mirkó nem véd ilyen remek formában, a hajrában akár nagyobb különbségű győzelmet is arathatatt volna a Diósgyőr. A piros-fehérek győzelmükkel immár belátható közelségbe kerültek az osztályozót jelentő második helytől, és bizakodva várhatják a tavaszi folytatást. 0–3





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a mindegyik pontját hazai pályán begyűjtő Csákvár az előző két bajnokiját megnyerő Diósgyőr ellen.