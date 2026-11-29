Az apriliás Fernández elsősorban annak köszönhette sikerét, hogy a futam korai szakaszában a célegyenes végén rövidebb féktávot tudott venni, mint az addig élen álló Márquez, az előzés után pedig hibátlanul motorozva a leintésig utolérhetetlennek bizonyult.

A minden géposztályt figyelembe véve tízszeres világbajnok Márquez a leintés után óriási ünneplésben részesült a szurkolók és a vetélytársak részéről is. A Ducati 33 éves spanyol klasszisa egy héttel ezelőtt, Portugáliában biztosította be az idei diadalát és egyben nyolcadik MotoGP vb-címét, amellyel beállította a legendás Giacomo Agostini rekordját. Márquez 2010-ben, illetve 2012-ben a két alacsonyabb géposztályban bizonyult a legjobbnak, majd a MotoGP-ben előbb hat címet gyűjtött be a Hondával, most pedig a másodikat nyerte Ducatival.

A valenciai szezonzárón a KTM-mel versenyző Pedro Acosta tette teljessé a spanyol dobogót, ő ugyanis a hajrában megelőzte az olasz Marco Bezzecchit (Aprilia) és harmadik lett.

A Moto2-es kategória világbajnoki címét a spanyol Manuel González kaparintotta meg, miután a vasárnapi futamon ötödik lett Valenciában, míg rivális honfitársa, Izan Guevara negyedikként végzett. Utóbbi akkor lett volna vb-győztes, ha harmadikként zár, és ezért a pozícióért egészen az utolsó kanyarig csatázott a holland Collin Veijerrel, de nem járt sikerrel. González 2,5 pontos előnnyel végzett az összetett élén Guevarával szemben, ez ebben a géposztályban a valaha volt legkisebb különbség.

A Moto3-asok idényzáró viadalán a vb-pontverseny dobogósai zártak az első három helyen: a világbajnok Maximo Quiles harmadik, a vb-bronzérmes Alvaro Carpe második lett a futamon, amelyet az összetettben második helyezett David Almansa nyert meg.

MotoGP (27 kör, 108.135 km)

1. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 40:46.900 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 2.200 másodperc hátrány

3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 2.418 mp h.

A végeredmény: 1. (és világbajnok) Marc Márquez 459 pont

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 419 pont

3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 416 pont

Moto2 (22 kör, 88.11 km)

1. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 34:09.493 perc

2. Alex Escrig (spanyol, Forward) 2.157 másodperc hátrány

3. Collin Veijer (holland, Kalex) 4.908 mp h.

A végeredmény: 1. (és világbajnok) Manuel González (spanyol, Kalex) 297.5 pont

2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 295 pont

3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 230.5 pont

Moto3 (20 kör, 80.1 km)

1. David Almansa (spanyol, KTM) 32:36.808 perc

2. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 0.337 másodperc hátrány

3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 0.386 mp h.

A végeredmény: 1. (és világbajnok) Quiles 433 pont

2. Almansa 291 pont

3. Carpe 244 pont