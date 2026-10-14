Nemzeti Sportrádió

Érvényben marad az Orosz és a Fehérorosz Teniszszövetség felfüggesztése

K. Zs.K. Zs.
2026.10.14. 09:37
ATP-tornákon továbbra is csak semlegesként (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oroszország Fehéroroszország tenisz orosz-ukrán háború
A teniszezők világszövetsége (World Tennis) meghosszabbította az orosz és az ukrajnai háborúban Moszkvát támogató fehérorosz tagszervezet felfüggesztését – ezt az Almatiban tartott éves közgyűlésén jelentették be.

A nemzetközi szövetség néhány nappal a fegyveres konfliktus kitörése után, 2022. március 1-jén függesztette fel a tagságukat, egyúttal megtiltva az orosz és fehérorosz sportolók csapatversenyeken való részvételét, továbbá teniszversenyek rendezését a két országban.

A férfi teniszezők profi szövetsége (ATP) és a női játékosokat összefogó nemzetközi szövetség (WTA) által szervezett tornákon az orosz és a fehérorosz játékosok semlegesként évek óta részt vehetnek.

(MTI)

 

Oroszország Fehéroroszország tenisz orosz-ukrán háború
Legfrissebb hírek

Torna-vb: tajtékzik az orosz szövetség, a világbajnok Melnyikovát továbbra sem engedik be Hollandiába

Torna
13 órája

Zverev lesz a harmincadik világelső férfi teniszező

Tenisz
Tegnap, 11:21

Stollárék sikerrel vették a vuhani torna első fordulóját

Tenisz
Tegnap, 7:31

Tenisz: Bondár és Marozsán is rontott, Djokovics újra a legjobb tízben a világranglistán

Tenisz
2026.10.12. 12:57

A US Open döntőse már a harmadik fordulóban búcsúzott Sanghajban

Tenisz
2026.10.11. 09:16

Medvegyev komoly összeget bukott a pekingi tenisztornán

Tenisz
2026.10.10. 11:02

Marozsán Fábián elégedetlen a jelenlegi világranglista-helyezésével

Tenisz
2026.10.07. 10:38

Idegenben gáláztak a szlovákok, hatalmas góllal nyertek Budapesten a fehéroroszok a C-ligában

Minden más foci
2026.10.06. 22:54