Érvényben marad az Orosz és a Fehérorosz Teniszszövetség felfüggesztése
A teniszezők világszövetsége (World Tennis) meghosszabbította az orosz és az ukrajnai háborúban Moszkvát támogató fehérorosz tagszervezet felfüggesztését – ezt az Almatiban tartott éves közgyűlésén jelentették be.
A nemzetközi szövetség néhány nappal a fegyveres konfliktus kitörése után, 2022. március 1-jén függesztette fel a tagságukat, egyúttal megtiltva az orosz és fehérorosz sportolók csapatversenyeken való részvételét, továbbá teniszversenyek rendezését a két országban.
A férfi teniszezők profi szövetsége (ATP) és a női játékosokat összefogó nemzetközi szövetség (WTA) által szervezett tornákon az orosz és a fehérorosz játékosok semlegesként évek óta részt vehetnek.
(MTI)
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