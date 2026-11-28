A hazai szövetség beszámolója szerint a szombati programban fellépő testvérek közül Salim Omar a 68 kilogrammos súlycsoportban a francia Souleyman Alaphilippe ellen kezdett, s bár a magyar versenyző indította jobban a kétperces meneteket, riválisa mind a két felvonásban fordítani tudott, így 2–0-val ő ment tovább a legjobb nyolc közé.

Az egyenes kieséses rendszerben zajló asztanai viadalon – amelyen olimpiai súlycsoportonként legfeljebb 16 versenyző szerepelhet – a 17 éves Salim Kamilah rendkívül szoros mérkőzésen, három menetben maradt alul a spanyol Violeta Diaz Arribasszal szemben a 49 kilósok mezőnyében. Az első két percet egy ponttal megnyerte a spanyol, a másodikat kettővel a magyar lány, míg a döntő menetben, ha hajszállal is, de Diaz Arribas volt a jobb, ő került tovább a negyeddöntőbe.

A GP-finálé harmadik magyar résztvevője, az olimpiai bajnok Márton Viviana vasárnap lép tatamira 67 kg-ban.